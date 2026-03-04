Bitget Wallet интегрирует DT One для пополнения мобильной связи в более чем 170 странах

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 марта 2026, 11:12 Читати українською

Bitget Wallet интегрирует DT One для пополнения мобильной связи в более чем 170 странах

Сан-Сальвадор, Сальвадор, 4 марта 2026 года — Bitget Wallet, приложение для повседневных финансов, объявил о партнёрстве с DT One, которое позволит осуществлять пополнение мобильной связи напрямую внутри кошелька с использованием стейблкоинов, связывая ончейн-балансы с повседневными телеком-сервисами. Благодаря инфраструктуре DT One пользователи Bitget Wallet получают доступ к пополнению мобильной связи более чем в 170 странах и у свыше 500 локальных операторов. Интеграция позволяет оплачивать мобильный трафик и пакеты данных по всему миру с использованием USDT и USDC в сетях Base, Solana, Tron, BNB Chain, Arbitrum, Polygon и Morph.

Сан-Сальвадор, Сальвадор, 4 марта 2026 года — Bitget Wallet, приложение для повседневных финансов, объявил о партнёрстве с DT One, которое позволит осуществлять пополнение мобильной связи напрямую внутри кошелька с использованием стейблкоинов, связывая ончейн-балансы с повседневными телеком-сервисами.

Запуск решения отражает более широкий тренд на практическое применение криптовалют, поскольку цифровые активы всё активнее выходят за рамки трейдинга и используются для реальных платежей. Пользователи могут совершать транзакции напрямую через раздел Pay в приложении Bitget Wallet без необходимости конвертации стейблкоинов в локальную фиатную валюту, что снижает трение при трансграничном доступе к телеком-услугам. Функция реализована на базе глобальной сети цифровых платежей DT One, поддерживающей пополнение баланса, пакеты мобильного интернета и сопутствующие сервисы в масштабах всего мира.

«В цифровую эпоху доступ к базовым услугам по-прежнему остаётся излишне сложным», — отметил Маттьё Фурнье, Chief Revenue Officer DT One. «Наша интеграция с Bitget Wallet устраняет разрыв между цифровыми активами и их практическим применением. Предоставляя мгновенное пополнение мобильной связи и пакеты данных на платформе, которой уже доверяют миллионы пользователей, мы создаём реальную ценность и обеспечиваем удобство без границ для глобального криптосообщества».

Операционный директор Bitget Wallet Элвин Кан подчеркнул, что партнёрство отражает фокус компании на повседневных сценариях использования криптовалют. «Мобильная связь — это базовая цифровая потребность. Возможность напрямую оплачивать телеком-услуги стейблкоинами демонстрирует, как некостодиальные кошельки могут функционировать как практичные финансовые инструменты. Это часть нашей более широкой стратегии по соединению ончейн-финансов с повседневным потреблением. Мы планируем продолжать расширять платёжные интеграции и партнёрства по мере построения полноценной экосистемы ончейн-платежей».

Интеграция происходит на фоне расширения применения стейблкоинов за пределами расчётов на биржах в сторону потребительских платежей. Согласно отраслевым данным, в 2025 году объём глобальных транзакций в стейблкоинах превысил 33 триллиона долларов, а количество розничных операций достигло рекордных уровней. По мере того как цифровые кошельки превращаются в повседневные финансовые интерфейсы, растёт спрос на сервисы, позволяющие конвертировать ончейн-балансы в реальную покупательную способность, особенно в регионах, где мобильные телефоны являются основным инструментом доступа к цифровым финансам.

Для получения дополнительной информации пользователи могут посетить официальные каналы Bitget Wallet.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами