Свириденко: правительство не получало инициативу о НДС для плательщиков единого налога

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что законодательное предложение от Министерства финансов о введении с 1 января 2027 года обязательной регистрации плательщиков единого налога в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) не поступало в Кабинет министров. Об этом говорится в ответе Свириденко на петицию.

Ссылка на Национальную стратегию доходов

Свириденко отметила, что в соответствии с пунктом 5 подраздела 4.3.1 Национальной стратегии доходов до 2030 года, одобренной распоряжением Кабинета министров от 27 декабря 2023 года № 1218, порог регистрации плательщиком НДС будет применяться ко всем плательщикам на упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности. Это обеспечит их регистрацию в качестве плательщиков НДС в случае достижения такого порога.

Согласование с нормами ЕС

По словам премьер-министра, в связи со статусом Украины как кандидата на членство в Европейском Союзе, ключевым направлением налоговой политики в отношении НДС является гармонизация украинского законодательства с Директивой Совета 2006/112/ЕС от 28 ноября 2006 года о общей системе НДС. Согласно Директиве, плательщиками НДС считаются юридические и физические лица, ведущие экономическую деятельность независимо от ее цели или результатов. Экономическая деятельность включает производство, торговлю, предоставление услуг, а также эксплуатацию материального или нематериального имущества для получения постоянного дохода.

Установление порога регистрации

Директива позволяет каждому государству-члену ЕС самостоятельно определять размер порога для обязательной регистрации плательщиком НДС. После консультаций с Комитетом Е С по вопросам НДС возможно применение упрощенных процедур для начисления и взимания налога, если это не уменьшает поступлений в бюджет. В настоящее время продолжаются консультации с бизнесом и экспертами относительно порога обязательной регистрации в пределах, установленных Директивой (85 тыс. евро). Таким образом, изменения не коснутся большинства физических лиц-предпринимателей.

Детали петиции и проекта Минфина

2 февраля 2026 года петиция на сайте Кабинета министров с призывом отозвать инициативу об обязательной регистрации плательщиков единого налога в качестве плательщиков НДС с 1 января 2027 года и пересмотреть договоренности с МВФ о сохранении упрощенной системы налогообложения набрала необходимое количество голосов для рассмотрения. 18 декабря 2025 года Министерство финансов опубликовало для обсуждения проект закона о регистрации плательщиков единого налога, в частности ФЛП 1−3 групп, как плательщиков НДС в случае достижения объема налогооблагаемых операций в размере 1 млн грн. Минфин предлагает ввести закон с 1 января 2027 года, считая, что этот срок даст бизнесу достаточно времени для адаптации без лишнего стресса.

Обсуждение с бизнесом

После публикации проекта заместитель министра финансов Светлана Воробей и народный депутат, председатель подкомитета по вопросам взаимодействия государства и бизнеса Игорь Марчук провели онлайн-встречу с предпринимателями, где представили детали инициативы. Бизнес раскритиковал предложение Минфина, указывая на дополнительную нагрузку: необходимость нанимать бухгалтера, администрирование и отчетность, риски штрафов, кассовые разрывы, что в конечном итоге повлияет на цены для потребителей. В середине января аналитические центры обратились к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Юлии Свириденко, министра финансов Сергея Марченко, министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, а также председателей парламентских налогового и экономического комитетов с призывом пересмотреть законопроект об обязательной регистрации плательщиков НДС для представителей малого бизнеса и установить порог регистрации на уровне 6 млн грн.

Обновление по представлению законопроекта

Согласно обновленным заявлениям Юлии Свириденко от 13 февраля 2026 года, правительство не будет подавать законопроект о введении НДС для ФЛП в феврале, но планирует внести его в марте с повышенным порогом регистрации до 4 млн грн, что согласовано с МВФ. Это отменяет предварительные условия для новой программы кредитования от МВФ на $8,1 млрд и не коснется около 2/3 всех ФЛП.