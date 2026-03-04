Bitget внедряет групповую структуру ставок мейкера для усиления ликвидности на споте и фьючерсах

Bitget , крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), представила обновлённую программу поощрения маркет-мейкеров, которая вводит групповую структуру ставок мейкера для всех спотовых и фьючерсных торговых пар. Обновление направлено на углубление ликвидности в ордербуке, улучшение качества исполнения сделок и создание более гибкой системы стимулов для профессиональных маркет-мейкеров, работающих на платформе. Новая структура вступит в силу 4 марта 2026 года в период с 14:00 до 19:00 (UTC+8).

В рамках обновленной программы Bitget внедряет модель группировки торговых пар, разделяя рынки на Group A, Group B и Group C, при этом ставки мейкера будут определяться в зависимости от уровня маркет-мейкера — от MM1 до MM5.

Group A включает ключевые основные пары (например, BTC/USDT), Group B — пары среднего уровня с активной торговлей (например, HYPE/USDT), а Group C — прочие или недавно добавленные пары. В зависимости от группы и уровня, рибейты мейкера на споте варьируются от −0,012% (MM1) до 0,000% (MM5), а на фьючерсах — от −0,008% (MM1) до 0,000% (MM5). Такая структура позволяет адаптировать стимулы под разные сегменты рынка, поощряя более глубокую ликвидность и стабильное котирование как на спотовом, так и на фьючерсном рынках.

Помимо новой структуры рибейтов, Bitget усовершенствовала систему оценки эффективности маркет-мейкеров. Объем торгов мейкеров теперь будет рассчитываться с использованием групповых весовых коэффициентов: более высокие веса присваиваются развивающимся или менее ликвидным рынкам, чтобы стимулировать предоставление ликвидности там, где она наиболее востребована. В оценку также включены требования к спреду между лучшими ценами покупки и продажи (bid-ask spread), а также пороговые значения совокупного объёма ордеров, что позволяет более точно измерять качество ликвидности в различных рыночных условиях.

Благодаря более структурированной системе ставок мейкера и согласованной методологии оценки Bitget продолжает развивать стандарты институциональной ликвидности в рамках экосистемы UEX. Согласно отчету Bitget Transparency Report 2025, институциональные участники стали ключевым драйвером роста, обеспечив 82% объёма спотовой торговли и 60% объёма фьючерсной торговли. Это подчёркивает устойчивую зависимость институциональных клиентов от ликвидности и инфраструктуры исполнения Bitget и подтверждает значимость обновленной системы стимулов, масштабируемой под профессиональную торговую активность.

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт Bitget.