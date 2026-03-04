Трамп требует немедленного принятия CLARITY Act: что нового

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Трамп идет на конфликт с банками: президент США требует немедленного принятия CLARITY Act

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой банковского лобби, обвинив финансовые институты в попытках затормозить развитие криптоиндустрии. В своем сообщении в Truth Social он призвал Сенат безотлагательно проголосовать за законопроект о структуре крипторинка (CLARITY Act), который должен стать вторым ключевым этапом превращения США в «криптостолицу мира».

Главным камнем преткновения стал спор вокруг GENIUS Act — закона о стейблкоинах, который Трамп подписал еще в июле 2025 года. Несмотря на официальный статус документа его имплементация фактически заблокирована.

Банки требуют запретить выплату вознаграждений держателям стейблкоинов, видя в этом угрозу своим рекордным прибылям. Трамп считает, что банки держат прогрессивное законодательство «в заложниках», пытаясь выторговать себе более выгодные условия.

«Американцы должны зарабатывать больше на своих вложениях. Мы не позволим банкам взорвать нашу криптопрограмму. Если мы не примем CLARITY Act, эта сфера просто пойдет в Китай», — отметил Трамп.

Законопроект CLARITY Act уже прошел Палату представителей летом 2025 года, но «забуксовал» в Сенате именно из-за давления финансовых контрагентов. Хотя февральские переговоры в Белом доме с участием представителей криптосообщества и банкиров принесли определенные компромиссы, финального решения пока нет.

Прогнозы экспертов:

Аналитики JPMorgan Chase предполагают, что под давлением администрации Трампа билль может быть окончательно принят до середины 2026 года.

Полная имплементация правил GENIUS Act также ожидается не раньше июля текущего года.

Трамп резюмировал, что криптосфера слишком близка к «настоящему успеху», чтобы позволить традиционному банковскому сектору ее уничтожить. По его мнению, соглашение между банками и криптоиндустрией должно быть заключено немедленно в интересах американского народа.

В Сенате США инициировали запрет цифрового доллара (CBDC) к 2030 году

Комитет Сената США по банковскому делу, жилищному строительству и городскому развитию представил комплексный законопроект, содержащий радикальную норму: полный запрет на создание и выпуск цифровой валюты центрального банка (CBDC). Эта инициатива включена в документ, основной целью которого является стимулирование рынка жилья в стране.

Законопроект четко определяет CBDC как цифровой доллар, являющийся прямым обязательством Федеральной резервной системы (ФРС) и доступный широкой публике. Согласно документу, ФРС и любым федеральным резервным банкам запрещается:

Непосредственно создавать или вводить в обращение цифровую валюту центробанка.

Выпускать любые цифровые активы, копирующие по своей сути функции CBDC.

Осуществлять эти шаги косвенно через банки или другие финансовые посредники.

Фактически эта норма ставит «на паузу» разработку государственного цифрового доллара в его классическом понимании.

Несмотря на строгие ограничения для государства, законопроект оставляет «окно» для инноваций в частном секторе. Запрет не касается цифровых валют, отвечающих следующим критериям:

Имеют открытый исходный код.

Являются децентрализованными.

Обеспечивают полную конфиденциальность транзакций на уровне с обычной бумажной наличностью.

Предложенный запрет не является вечным. В тексте законопроекта указано, что эти положения утратят силу 31 декабря 2030 года. Таким образом законодатели планируют предоставить рынку шестилетний период для развития частных альтернатив без конкуренции со стороны государственного цифрового актива.

Visa и Stripe масштабируют стейблкоин-карты более чем на 100 стран мира

Платежная система Visa и криптоплатформа Bridge (недавно ставшая частью корпорации Stripe) объявили о масштабном расширении своего партнерства. Проект по запуску карт, снабженных стейблкоинами, выходит далеко за пределы начальных 18 рынков и охватит более 100 стран в Европе, Азии и Африке. Об этом сообщает Fortune.

Главная цель инициативы — сделать использование криптовалюты таким же простым, как и обычных денег. Благодаря новым картам пользователи смогут тратить средства непосредственно из своих криптогаманцев в любой торговой точке, где принимают Visa.

Как это работает:

Инфраструктура: Платформа Bridge обеспечивает техническую базу для работы со стейблкоинами.

Брендирование: Сторонние компании (например, криптогаманец Phantom) смогут выпускать собственные фирменные дебетовые карты на этой базе.

Сеть: Visa выступает глобальной сетью, обеспечивающей проведение транзакций.

Несмотря на распространенное мнение, что стейблкоины могут стать убийцами традиционных банковских систем, Visa демонстрирует другой подход — глубокую интеграцию.

«Каждый разработчик стейблкоин-кошелька должен понимать: чтобы пользователи и бизнес могли тратить эти средства в повседневной жизни, кошелек обязательно должен иметь подключенную карту», — подчеркнул Кай Шеффилд, руководитель криптонаправления Visa.

Этот шаг подчеркивает глобальный тренд 2026: традиционные финансовые гиганты больше не игнорируют цифровые активы, а активно встраивают их в свою инфраструктуру, превращая стейблкоины в полноценный платежный инструмент.