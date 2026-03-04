Японская иена больше не «тихая гавань»: инвесторы отворачиваются от валюты на фоне войны в Иране

С началом боевых действий в Иране курс японской национальной валюты по отношению к доллару США начал снижаться, полностью проигнорировав свой исторический статус безопасного актива для пережидания кризисов. Такая нетипичная реакция рынка заставила токийских трейдеров готовиться к возможному прямому вмешательству японского правительства для спасения национальной валюты. Об этом сообщает Financial Times 4 марта.

Слом традиционных финансовых механизмов

С конца прошлой недели курс иены просел на 1%, достигнув отметки 157,2 за доллар. По словам валютных трейдеров, это кардинально отличается от привычной картины, когда во время мировых конфликтов инвесторы массово скупали японскую валюту и резко сворачивали так называемые «кери-трейды» (популярную стратегию, при которой участники рынка занимают дешевые иены, чтобы инвестировать эти деньги в более прибыльные активы других стран).

Стратег по Японии в Astris Advisory Нил Ньюман констатирует изменение рыночных парадигм. Ранее во время геополитических шоков иена дорожала, ведь рынки ожидали, что японские корпорации будут быстро возвращать свои зарубежные доходы на родину.

«Иена больше не является безопасной гаванью», — отметил Ньюман. «Компании не ведут себя так уже около четырех лет. На самом деле на них давят, чтобы они поступали наоборот и инвестировали за рубеж, что они и продолжают безумно делать. В нынешней экономической ситуации у Японии нет никаких стимулов возвращать деньги обратно».

Внутренние проблемы: новое правительство и макроэкономика

Аналитики считают, что такая слабость валюты обнажила фундаментальные уязвимости японской экономики. Только за последние 12 месяцев иена обесценилась почти на 5%. Главными причинами стали масштабные планы государственных расходов премьер-министра Санаэ Такаити, а также ее сопротивление дальнейшему повышению учетной ставки Банком Японии.

Тай Хуэй, главный стратег рынков Азиатско-Тихоокеанского региона в JPMorgan Asset Management, объясняет, что высокая волатильность (колебания курса) сделала иену непривлекательной для страхования капитала.

«Инвесторы смотрят на ситуацию в Иране и говорят: как мне хеджировать свой риск, не создавая при этом непредвиденных рисков?», — подчеркнул Хуэй. «Расчет на использование иены в качестве страховки от геополитических рисков действительно непонятен».

Кроме того, война в Иране бьет по Японии из-за энергетики. Страна критически зависит от импорта сырой нефти и природного газа. Экономист Nomura Research Institute Такахиде Киучи считает, что скачок цен на сырье сделает Банк Японии «еще более осторожным в отношении повышения процентных ставок». А ожидания того, что ставки будут оставаться низкими еще дольше, продолжают давить на иену.

Еще одним фактором риска является обещание Японии инвестировать 550 миллиардов долларов в США в течение следующих трех лет. Это торговое соглашение, заключенное с администрацией президента Дональда Трампа с целью снижения пошлин, также может негативно повлиять на курс японской валюты.

Угроза интервенций: рынок замер в ожидании

После резкого падения курса во вторник министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявил, что правительство следит за рынком «с чрезвычайно высоким чувством срочности» и готово принять все необходимые меры, включая прямые валютные интервенции (искусственную покупку иены за государственные резервы).

Хотя давление на обесценивание валюты остается сильным, аналитики отмечают, что жесткая риторика правительства временно остановила обвал.