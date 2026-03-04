Курс валют на среду: Доллар в банках подскочил на 18 копеек, евро — подешевел

В среду, 4 марта, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 7 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и 1 копейку в продаже.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 3 копейки в покупке и 8 копеек в продаже. Евро подешевел на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,20−43,75 грн. Евро покупают за 50,20 грн, а продают за 50,97 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,40−43,58, евро — 50,67−50,93 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,50−43,53 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,54−50,56 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту