Государство задолжало банкам около 8 миллиардов компенсации за льготные кредиты для бизнеса

У государства есть задолженность перед банками по программе льготного кредитования бизнеса «5−7−9%» на уровне около 8 млрд грн. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью ЭП.
Долги государства
По его словам, в настоящее время в кредитном портфеле бизнеса только около трети ссуд поддерживаются государственными программами — «5−7−9%» и портфельными гарантиями.
Николайчук привел оценку, что в 2025 году портфель чистых гривневых кредитов бизнеса за «5−7−9%» вырос на 12%, тогда как вне программы почти на 50%.
В то же время, он признал риск нехватки бюджетных средств для своевременной компенсации процентов.
По словам Николайчука, банки периодически сталкивались с отсрочкой выплат со стороны Фонда развития предпринимательства.
