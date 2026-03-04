В Украине стартовали выплаты «детской помощи»: спецсчета уже открывают в Ощадбанке

Начались выплаты «детской помощи». Спецсчета для получения этих средств уже можно открыть в Ощаде. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Детская помощь

«Правительство работает над расширением возможностей подачи заявок, в частности, через Дию. Получение пособия по уходу за детьми должно быть максимально простым, понятным и удобным для семей», — отметила глава правительства.

Кто и сколько получит

Средства по программе е-ясли начинают поступать для 1370 человек. Выплата составляет 8 тысяч грн ежемесячно при выходе на работу матери, отца или опекуна после того, как ребенку исполнился 1 год. Средства можно использовать для оплаты няни, ассистента или садика.

Выплаты пособия для родителей, имеющих детей до 1 года, перечислены более 46 тысячам семей. С начала этого года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года составляет 7 тысяч грн.

Также действуют другие выплаты: пособие по беременности и родам и 50 тысяч при рождении ребенка.