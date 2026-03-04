Корейский рынок обвалился: индекс Kospi упал на 12,6% за день

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 марта 2026, 9:44 Читати українською

Корейский рынок обвалился: индекс Kospi упал на 12,6% за день

Базовый индекс корейских акций Kospi в ходе торгов 4 марта рухнул на 12,6% после просадки на 7,2% днем ранее и движется к рекордному снижению за два дня с 2008 года. Основной вклад в негативную динамику внесли котировки крупнейших корпораций, которые еще недавно толкали рынок вверх — ведущих поставщиков чипов памяти для работы с ИИ Samsung Electronics и SK Hynix, а также автопроизводителя Hyundai Motor, который сотрудничает с Nvidia и тратит миллиарды долларов на дата-центры, пишет Bloomberg.

Базовый индекс корейских акций Kospi в ходе торгов 4 марта рухнул на 12,6% после просадки на 7,2% днем ранее и движется к рекордному снижению за два дня с 2008 года.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят аналитики

«Движения котировок слишком экстремальны, поэтому прогнозирование кажется почти невозможным — технический анализ не особо помогает. Розничные инвесторы, похоже, тоже сомневаются, заявки на покупку тают со вчерашнего дня. Хотя мы отбираем качественные бумаги и хеджируемся, это не очевидная возможность», — отметил глава сеульской Billionfold Asset Management Ан Хен Чжин.

Одной из причин исторического спада инвесторы называют принудительное закрытие позиций трейдеров, работающих в долг (с кредитным плечом). Объем этого долга подскочил до новых максимумов прямо перед распродажей, поскольку розничные инвесторы активно ставили на продолжение роста, сообщает Bloomberg.

«Было много покупок в кредит, особенно акций этих компаний-тяжеловесов, при этом инвесторы вносили в качестве залогового обеспечения лишь 30−40%», — рассказал инвестиционный директор сеульской Zian Investment Management Ким До Чжун. По этим позициям происходит принудительная ликвидация, и если 5 марта обвал продолжится, никто не будет «ловить падающий нож», предупредил финансист.

Реакция рынка

Рынки наконец начали всерьез воспринимать конфликт между Ираном и Израилем, сказал Bloomberg глава отдела исследований Barclays Аджай Раджадхьякша.

По его словам, азиатские фондовые рынки пострадают сильнее всего, затем европейские, и уже потом — американские. США сейчас являются «гигантской энергетической сверхдержавой», тогда как экономики Азии — такие как Китай, Индия, Южная Корея и Япония — более уязвимы.

«Рынки начинают закладывать в цены риск того, что эта война не закончится быстро — в отличие от июня 2025 года, или апреля 2024-го, или октября 2024-го. Рынки начинают просыпаться и понимать, что этот конфликт может оказаться совершенно иным. Мы вполне можем все еще быть в этой ситуации через две или три недели», — отмечает он.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами