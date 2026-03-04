Корейский рынок обвалился: индекс Kospi упал на 12,6% за день

Базовый индекс корейских акций Kospi в ходе торгов 4 марта рухнул на 12,6% после просадки на 7,2% днем ранее и движется к рекордному снижению за два дня с 2008 года. Основной вклад в негативную динамику внесли котировки крупнейших корпораций, которые еще недавно толкали рынок вверх — ведущих поставщиков чипов памяти для работы с ИИ Samsung Electronics и SK Hynix, а также автопроизводителя Hyundai Motor, который сотрудничает с Nvidia и тратит миллиарды долларов на дата-центры, пишет Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят аналитики

«Движения котировок слишком экстремальны, поэтому прогнозирование кажется почти невозможным — технический анализ не особо помогает. Розничные инвесторы, похоже, тоже сомневаются, заявки на покупку тают со вчерашнего дня. Хотя мы отбираем качественные бумаги и хеджируемся, это не очевидная возможность», — отметил глава сеульской Billionfold Asset Management Ан Хен Чжин.

Одной из причин исторического спада инвесторы называют принудительное закрытие позиций трейдеров, работающих в долг (с кредитным плечом). Объем этого долга подскочил до новых максимумов прямо перед распродажей, поскольку розничные инвесторы активно ставили на продолжение роста, сообщает Bloomberg.

«Было много покупок в кредит, особенно акций этих компаний-тяжеловесов, при этом инвесторы вносили в качестве залогового обеспечения лишь 30−40%», — рассказал инвестиционный директор сеульской Zian Investment Management Ким До Чжун. По этим позициям происходит принудительная ликвидация, и если 5 марта обвал продолжится, никто не будет «ловить падающий нож», предупредил финансист.

Реакция рынка

Рынки наконец начали всерьез воспринимать конфликт между Ираном и Израилем, сказал Bloomberg глава отдела исследований Barclays Аджай Раджадхьякша.

По его словам, азиатские фондовые рынки пострадают сильнее всего, затем европейские, и уже потом — американские. США сейчас являются «гигантской энергетической сверхдержавой», тогда как экономики Азии — такие как Китай, Индия, Южная Корея и Япония — более уязвимы.

«Рынки начинают закладывать в цены риск того, что эта война не закончится быстро — в отличие от июня 2025 года, или апреля 2024-го, или октября 2024-го. Рынки начинают просыпаться и понимать, что этот конфликт может оказаться совершенно иным. Мы вполне можем все еще быть в этой ситуации через две или три недели», — отмечает он.