Почти 7 тысяч тонн вместо 1,5 тысячи: Гетманцев раскрыл масштабы цветочной контрабанды

Только 1533 тонн цветов было задекларировано, а реальный объем составил 6 890 тонн. Это «лишь» контрабанда объемом 1,6 млрд грн и потери бюджета только на НДС — 324 млн грн. Все это данные за один — 2024 год. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Миллиарды в карманах теневиков

«Миллиарды, в которых нуждаются наши военные для обороны Украины. Миллиарды, в которых нуждаются наши пенсионеры, ВПЛ, медики и другие незащищенные слои населения. Миллиарды, которые оседают в карманах теневиков», — написал Гетманцев.

По его словам, контрабанда — только одна сторона проблемы.

«Собственно решить ее должна перезагрузка таможни. Не только со сменой ее руководителя (открытый конкурс, напомню, продолжается прямо сейчас), но и с установлением четкой ответственности за эффективность работы органа.

Но тень — это не только контрабанда. Ибо весь этот товар, завезенный «в черную», потом должен где-то продаваться.

И здесь проявляется другая сторона — схемы, на которых строится часть большого цветочного бизнеса. Измельчение на ФЛП, невыдача чеков и прочее — как следствие, потери бюджета от такой деятельности составляют около 2 млрд грн.

Бюджет теряет, белый бизнес, то есть честные предприниматели вынуждены конкурировать в неконкурентных условиях, а потребитель тоже не получает никаких выгод — выгода только за теми, кто считает, что правила не для него", — подытожил он.