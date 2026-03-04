Биометрия вместо паролей: как номинанты FinAwards меняют рынок

Еще недавно эксперты описывали «бесшовность» и «биометрическую аутентификацию» как основные векторы развития до 2026 года. Безусловно, видно, что будущее реализуется быстрее, чем мы думаем. Примером стала презентация инновационного платежного решения от Visa и PSP Platon.

В феврале этого года Антон Косторниченко (директор VAS Acceptance, CISSEE, Visa) и Гела Слюсарчук (CBDO, PSP Platon) представили технологию, которая стирает границу безопасности и удобства — Visa Payment Passkey. Это новая система верификации, основанная на трех основных принципах:

Улучшение безопасности посредством применения стандартов FIDO и использования биометрической аутентификации, таких как FaceID и TouchID. Благодаря этому онлайн-платежи почти не поддаются фишинговым атакам.

Подтверждение оплаты становится более удобным для пользователя так же, как разблокировка смартфона. Нет ручного ввода данных и запросов в банковские приложения для верификации — только одно прикосновение или взгляд пользователю достаточно нажать кнопку или другой человек просто взглянет на экран и разблокирует смартфон без ввода данных. Это улучшает пользовательский опыт (UX).

Внедрение Passkey имеет финансовые выгоды для банков, Банки отказываются от необходимости покупать дорогостоящие запросы на верификацию (OTP-пароли через SMS) и повышают успешность конверсии платежей.

Реализация таких технологических решений свидетельствует о переходе украинского финтех-рынка на этапе зрелости. Прогнозы, озвученные специалистами по развитию индустрии до 2026 года, сегодня становятся операционной реальностью, что позволяет банковскому сектору оптимизировать затраты, а пользователям — получать надежный финансовый инструментарий.

Премия FinAwards, которая проводится уже девятый год, остается важной платформой для институционального признания таких достижений. Участие в голосовании за номинантов в категориях финтех-сферы — это способ объективной оценки вклада экспертов и компаний в развитие отрасли. Именно обратная связь профессионального сообщества и пользователей позволяет подтвердить эффективность выбранного вектора цифровизации и подсветить наиболее значимые для рынка проекты.

