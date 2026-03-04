Трамп угрожает прекратить «всю торговлю» с Испанией. Власть отреагировала на угрозы

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет «прекратить всю торговлю с Испанией» на фоне несогласия с американской военной операцией против Ирана. Об этом пишет AFP .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Поручение Трампа

Трамп добавил, что поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить «все отношения» с Испанией.

«Мы прекратим любую торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь ничего общего с Испанией», — сказал он журналистам, сидя в Овальном кабинете во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Какая причина

В понедельник Испания отказала США в доступе к авиабазам на своей территории для «любого, что не предусмотрено договором и не выходит за пределы Устава ООН».

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявлял, что не получал от США никаких запросов на использование авиабаз в Роте и Морони для ударов по Ирану и не ожидает «никаких последствий» в связи с позицией правительства, которое отказывается предоставлять доступ к ним для военных операций.

Позиция Испании

В Испании подчеркнули, что страна является «ключевым членом НАТО и экспортно сильным государством ЕС».

«Испания выполняет свои обязательства… она является надежным торговым партнером для 195 стран мира, в том числе для США… Если американская администрация хочет пересмотреть эти отношения, она должна делать это с уважением к автономии частных компаний, международному праву и двусторонним соглашениям между Европейским союзом и США», — говорится в заявлении.