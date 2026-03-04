Дубай теряет люкс: мировые бренды Apple, Louis Vuitton и Gucci приостановили работу

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 марта 2026, 8:00 Читати українською

Дубай теряет люкс: мировые бренды Apple, Louis Vuitton и Gucci приостановили работу

В Дубае и других крупных торговых центрах Ближнего Востока многие магазины мировых брендов закрыты или работают с небольшим штатом работников, поскольку эскалация конфликта в регионе влечет за собой хаос для бизнеса и путешествий. Об этом пишет Reuters.

В Дубае и других крупных торговых центрах Ближнего Востока многие магазины мировых брендов закрыты или работают с небольшим штатом работников, поскольку эскалация конфликта в регионе влечет за собой хаос для бизнеса и путешествий.
Фото: reuters.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Chalhoub Group, которая управляет 900 магазинами брендов от Versace и Jimmy Choo до Sephora по всему региону, заявила, что ее магазины в Бахрейне были закрыты, тогда как другие рынки, включая Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Иорданию, остались открытыми — работникам разрешили выходить на смену только по собственному желанию.

Компания Amazon закрыла логистический центр в Абу-Даби и приостановила доставку заказов по всему региону.

Кроме того, владелец Gucci компания Kering заявила, что ее магазины временно закрыты в ОАЭ, Кувейте, Бахрейне и Катаре, а также приостановила поездки на Ближний Восток.

Производитель товаров Reckitt также временно остановил завод в Бахрейне и перевел сотрудников на дистанционную работу.

Магазины Apple в Дубае будут оставаться закрытыми по меньшей мере до четверга, а сеть H&M приостановила деятельность в Израиле и Бахрейне. Международные компании принимают экстренные меры для безопасности своего персонала.

В то же время ритейлер Primark, планировавший масштабное расширение в Дубае этой весной, вынужден пересматривать сроки открытия новых точек из-за нестабильной ситуации безопасности.

Как отреагировали акции компаний

Акции компаний LVMH, Hermes и Richemont, владельца Cartier, в понедельник днем ​​упали на 4% до 5,7%, поскольку инвесторы оценили последствия конфликта.

По данным аналитика RBC Пирала Дадхании, на Ближний Восток до сих пор приходится небольшая доля мировых расходов на предметы роскоши — от 5% до 10%.

Но, по данным консалтинговой компании Bain, в прошлом году этот регион был «самым ярким показателем в сфере роскоши», в то время как в остальном мире продажи дорогих сумок остановились.

Туризм на паузе

Как пишет издание, сейчас закрытые аэропорты резко прекратили туристический поток в регион, а ракетные удары, в том числе повредивший пятизвездочный отель Fairmont Palm в Дубае, вероятно, отпугнут путешественников, особенно если конфликт затянется.

«Если предположить, что это рынок (торговля путешествиями) стоимостью от 5 до 6 миллиардов долларов, и, скажем, его закроют в месяц, то речь идет о сотнях миллионов долларов, которые точно находятся под угрозой», — сказал Виктор Дижон, старший партнер консалтинговой компании Kearney.

Если покупатели с Ближнего Востока не смогут поехать в Париж или Милан, это также может помешать продажам предметов роскоши в Европе, добавил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает gorobezus и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами