Дубай теряет люкс: мировые бренды Apple, Louis Vuitton и Gucci приостановили работу

В Дубае и других крупных торговых центрах Ближнего Востока многие магазины мировых брендов закрыты или работают с небольшим штатом работников, поскольку эскалация конфликта в регионе влечет за собой хаос для бизнеса и путешествий. Об этом пишет Reuters.

Что известно

Chalhoub Group, которая управляет 900 магазинами брендов от Versace и Jimmy Choo до Sephora по всему региону, заявила, что ее магазины в Бахрейне были закрыты, тогда как другие рынки, включая Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Иорданию, остались открытыми — работникам разрешили выходить на смену только по собственному желанию.

Компания Amazon закрыла логистический центр в Абу-Даби и приостановила доставку заказов по всему региону.

Кроме того, владелец Gucci компания Kering заявила, что ее магазины временно закрыты в ОАЭ, Кувейте, Бахрейне и Катаре, а также приостановила поездки на Ближний Восток.

Производитель товаров Reckitt также временно остановил завод в Бахрейне и перевел сотрудников на дистанционную работу.

Магазины Apple в Дубае будут оставаться закрытыми по меньшей мере до четверга, а сеть H&M приостановила деятельность в Израиле и Бахрейне. Международные компании принимают экстренные меры для безопасности своего персонала.

В то же время ритейлер Primark, планировавший масштабное расширение в Дубае этой весной, вынужден пересматривать сроки открытия новых точек из-за нестабильной ситуации безопасности.

Как отреагировали акции компаний

Акции компаний LVMH, Hermes и Richemont, владельца Cartier, в понедельник днем ​​упали на 4% до 5,7%, поскольку инвесторы оценили последствия конфликта.

По данным аналитика RBC Пирала Дадхании, на Ближний Восток до сих пор приходится небольшая доля мировых расходов на предметы роскоши — от 5% до 10%.

Но, по данным консалтинговой компании Bain, в прошлом году этот регион был «самым ярким показателем в сфере роскоши», в то время как в остальном мире продажи дорогих сумок остановились.

Туризм на паузе

Как пишет издание, сейчас закрытые аэропорты резко прекратили туристический поток в регион, а ракетные удары, в том числе повредивший пятизвездочный отель Fairmont Palm в Дубае, вероятно, отпугнут путешественников, особенно если конфликт затянется.

«Если предположить, что это рынок (торговля путешествиями) стоимостью от 5 до 6 миллиардов долларов, и, скажем, его закроют в месяц, то речь идет о сотнях миллионов долларов, которые точно находятся под угрозой», — сказал Виктор Дижон, старший партнер консалтинговой компании Kearney.

Если покупатели с Ближнего Востока не смогут поехать в Париж или Милан, это также может помешать продажам предметов роскоши в Европе, добавил он.