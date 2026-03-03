Банк Японии испытывает блокчейн: центробанк запускает тестовую среду для банковских расчетов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 марта 2026, 16:42 Читати українською

Банк Японии испытывает блокчейн: центробанк запускает тестовую среду для банковских расчетов

Центральный банк Японии инициирует проведение масштабных технических экспериментов, в которых технология блокчейн будет использоваться для проведения расчетов по депозитам финансовых учреждений. Специальный проект направлен на проверку того, как новейшие цифровые решения могут быть безопасно интегрированы в существующую финансовую инфраструктуру страны. Об этом сообщает Cointelegraph 3 марта.

Центральный банк Японии инициирует проведение масштабных технических экспериментов, в которых технология блокчейн будет использоваться для проведения расчетов по депозитам финансовых учреждений.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Суть эксперимента

Председатель Банка Японии Кадзуо Уэда во время своего выступления под названием «Новая финансовая экосистема и роль центральных банков» анонсировал запуск так называемой «песочницы» — специальной закрытой среды для тестирования инноваций. В рамках этого проекта регулятор будет изучать возможности осуществления расчетов цифровыми деньгами центробанка «в форме депозитов на текущих счетах в системе, использующей блокчейны».

Основной фокус исследований будет направлен на:

  • Поиск эффективных методов подключения к существующей системе.
  • Практическое тестирование конкретных сценариев использования, в частности таких как внутренние межбанковские расчеты и расчеты по ценным бумагам.

Кадзуо Уэда подчеркнул, что к проекту привлекут внешних экспертов. Пока речь идет исключительно о контролируемом техническом тесте, а не о полноценном внедрении новой государственной политики.

Цифровая стратегия Японии: от новых законов до стейблкоинов

Запуск тестовой блокчейн-среды происходит на фоне глобального обновления правил регулирования цифровых активов в Японии. Правительство страны определило развитие цифровой инфраструктуры и токенизацию (перевод реальных активов в цифровой формат) как один из ключевых столпов своей экономической стратегии.

Еще в 2025 году Агентство финансовых услуг Японии (FSA) провело публичные обсуждения по поводу изменения статуса некоторых криптографических токенов. Их планируют подчинить Закону о финансовых инструментах и биржах, что заставит выпускать эти цифровые активы по таким же строгим правилам прозрачности, как и традиционные ценные бумаги.

Параллельно в стране активно развивается рынок стейблкоинов (криптовалют, привязанных к традиционным деньгам). 27 октября 2025 года компания JPYC выпустила первый в Японии стейблкоин, обеспеченный иеной, в соответствии с обновленным Законом о платежных услугах. А уже в этот понедельник Sony Bank и JPYC подписали меморандум о сотрудничестве. Они планируют разработать систему мгновенных переводов, которая позволит клиентам покупать обеспеченные иеной стейблкоины непосредственно со своих обычных банковских счетов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами