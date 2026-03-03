Банк Японии испытывает блокчейн: центробанк запускает тестовую среду для банковских расчетов

Центральный банк Японии инициирует проведение масштабных технических экспериментов, в которых технология блокчейн будет использоваться для проведения расчетов по депозитам финансовых учреждений. Специальный проект направлен на проверку того, как новейшие цифровые решения могут быть безопасно интегрированы в существующую финансовую инфраструктуру страны. Об этом сообщает Cointelegraph 3 марта.

Суть эксперимента

Председатель Банка Японии Кадзуо Уэда во время своего выступления под названием «Новая финансовая экосистема и роль центральных банков» анонсировал запуск так называемой «песочницы» — специальной закрытой среды для тестирования инноваций. В рамках этого проекта регулятор будет изучать возможности осуществления расчетов цифровыми деньгами центробанка «в форме депозитов на текущих счетах в системе, использующей блокчейны».

Основной фокус исследований будет направлен на:

Поиск эффективных методов подключения к существующей системе.

Практическое тестирование конкретных сценариев использования, в частности таких как внутренние межбанковские расчеты и расчеты по ценным бумагам.

Кадзуо Уэда подчеркнул, что к проекту привлекут внешних экспертов. Пока речь идет исключительно о контролируемом техническом тесте, а не о полноценном внедрении новой государственной политики.

Цифровая стратегия Японии: от новых законов до стейблкоинов

Запуск тестовой блокчейн-среды происходит на фоне глобального обновления правил регулирования цифровых активов в Японии. Правительство страны определило развитие цифровой инфраструктуры и токенизацию (перевод реальных активов в цифровой формат) как один из ключевых столпов своей экономической стратегии.

Еще в 2025 году Агентство финансовых услуг Японии (FSA) провело публичные обсуждения по поводу изменения статуса некоторых криптографических токенов. Их планируют подчинить Закону о финансовых инструментах и биржах, что заставит выпускать эти цифровые активы по таким же строгим правилам прозрачности, как и традиционные ценные бумаги.

Параллельно в стране активно развивается рынок стейблкоинов (криптовалют, привязанных к традиционным деньгам). 27 октября 2025 года компания JPYC выпустила первый в Японии стейблкоин, обеспеченный иеной, в соответствии с обновленным Законом о платежных услугах. А уже в этот понедельник Sony Bank и JPYC подписали меморандум о сотрудничестве. Они планируют разработать систему мгновенных переводов, которая позволит клиентам покупать обеспеченные иеной стейблкоины непосредственно со своих обычных банковских счетов.