В Турции предлагают 10% налог на прибыль от операций по криптоактивам

Правящая партия Турции (AK Party) подала на рассмотрение парламента масштабный законопроект, официально вводящий налогообложение операций с криптовалютами. Предложение появилось на фоне стремления правительства упорядочить цифровой рынок и восполнить бюджетные пробелы. Об этом сообщает CoinDesk.

Ключевые положения законопроекта

Согласно документу, обнародованному государственным агентством Anadolu, в стране планируется создать новую фискальную рамку для цифровых активов:

Налог на прибыль: платформы, регулируемые законодательством о рынках капитала, будут обязаны удерживать 10% налога на прибыль клиентов. Оплата будет производиться ежеквартально.

Налог на транзакции: поставщики услуг будут дополнительно платить 0,03% от суммы каждой сделки или рыночной стоимости активов, в которых они выступают посредниками.

Правила будут касаться как физических, так и юридических лиц независимо от того, являются ли они резидентами Турции.

Гибкость тарифов и роль президента

Законопроект предоставляет президенту Турции широкие полномочия по регулированию налоговой нагрузки. Он сможет:

Снижать ставку налога до 0% или повышать ее до 20%.

Варьировать ставку в зависимости от типа токена, срока владения активом, эмитента или типа используемого криптогаманца.

Контроль и ответственность

Вся ответственность за ведение отчетности и проверку уплаты налогов ложится на криптоброкеров и посредников. Если пользователь предоставит ложную информацию, налоговые органы будут взимать недоплаченные средства непосредственно с нарушителя.

В то же время, документ предлагает освободить операции, подлежащие налогу на транзакции, от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

В случае одобрения парламентом законопроекта новые правила вступят в силу через два месяца после официальной публикации.