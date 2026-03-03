Исторические 2,15 триллиона: сколько государство собрало на ОВГЗ за время военного положения

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 марта 2026, 15:55 Читати українською

Исторические 2,15 триллиона: сколько государство собрало на ОВГЗ за время военного положения

За первые два месяца 2026 года Министерство финансов успешно привлекло в государственный бюджет почти 132 миллиарда гривен от продажи внутренних государственных облигаций (ОВГЗ). Общая же сумма поступлений за время действия военного положения уже пересекла историческую отметку в 2,15 триллиона гривен. Об этом сообщает Национальный банк Украины 3 марта.

За первые два месяца 2026 года Министерство финансов успешно привлекло в государственный бюджет почти 132 миллиарда гривен от продажи внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Баланс привлеченных и выплаченных средств

В течение января-февраля текущего года на первичных аукционах правительство продало ценных бумаг на 118,3 млрд гривен, более 200 млн долларов и 92 млн евро. В то же время государство продолжает добросовестно обслуживать свои долги: за этот же период инвесторам было выплачено более 69,4 млрд гривен и 450 млн долларов в виде погашений (в частности, по чисто военным ОВГЗ выплатили почти 14,9 млрд гривен и 450 млн долларов).

В целом с начала полномасштабной войны объемы привлечений являются беспрецедентными: более 1,6 трлн в гривневом эквиваленте, почти 11 млрд долларов и 3,3 млрд евро. На выплаты за это время Минфин направил более 1 трлн гривен, почти 12 млрд долларов и 2,9 млрд евро.

Что делает облигации привлекательными

Обеспечить стабильно высокий спрос на государственные ценные бумаги удалось благодаря слаженной работе правительства и Нацбанка. В частности, в 2025 году регулятор ввел удобный механизм: теперь инвесторы могут покупать новые бумаги, одновременно обменивая их на те облигации, которые уже находятся в обращении.

Кроме того, Министерство финансов удерживает доходность активов на рыночном, конкурентном уровне. В феврале максимальные ставки достигали:

  • 17,00% годовых для гривневых инвестиций;
  • 3,85% для долларовых вложений;
  • 3,25% для активов в евро.

Портрет инвестора

Главными покупателями военных облигаций традиционно остаются финансовые учреждения — банки-первичные дилеры. Однако обычные граждане также продолжают активно кредитовать собственное государство.

На начало марта общий портфель физических лиц вырос до 123 млрд гривен в эквиваленте. Из них 80,4 млрд гривен — это именно военные облигации (для сравнения, год назад эта сумма составляла 68,9 млрд гривен). Львиная доля долларовых военных ОВГЗ (почти 40%) сосредоточена именно в руках населения.

Юридические лица (без учета банков) в целом держат в своих портфелях государственных бумаг на 1,2 трлн гривен. При этом объем именно военных ОВГЗ в собственности бизнеса несколько сократился — с 122 до 101,4 млрд гривен за последний год. Иностранные инвесторы (нерезиденты) владеют украинскими облигациями на общую сумму 16,2 млрд гривен.

Почему доходность ОВГЗ выше банковских депозитов?

Когда рядовой инвестор видит ставку 17% годовых по ОВГЗ и примерно такую же цифру по банковскому депозиту, реальная «чистая» прибыль от государственных облигаций будет существенно выше. Это связано с налоговыми льготами: в Украине доходы от инвестиций во внутренние государственные облигации полностью освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора. Зато с процентов, заработанных на классическом банковском вкладе, государство автоматически удерживает налоги, что заметно «съедает» конечную прибыль.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами