Исторические 2,15 триллиона: сколько государство собрало на ОВГЗ за время военного положения

За первые два месяца 2026 года Министерство финансов успешно привлекло в государственный бюджет почти 132 миллиарда гривен от продажи внутренних государственных облигаций (ОВГЗ). Общая же сумма поступлений за время действия военного положения уже пересекла историческую отметку в 2,15 триллиона гривен. Об этом сообщает Национальный банк Украины 3 марта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Баланс привлеченных и выплаченных средств

В течение января-февраля текущего года на первичных аукционах правительство продало ценных бумаг на 118,3 млрд гривен, более 200 млн долларов и 92 млн евро. В то же время государство продолжает добросовестно обслуживать свои долги: за этот же период инвесторам было выплачено более 69,4 млрд гривен и 450 млн долларов в виде погашений (в частности, по чисто военным ОВГЗ выплатили почти 14,9 млрд гривен и 450 млн долларов).

В целом с начала полномасштабной войны объемы привлечений являются беспрецедентными: более 1,6 трлн в гривневом эквиваленте, почти 11 млрд долларов и 3,3 млрд евро. На выплаты за это время Минфин направил более 1 трлн гривен, почти 12 млрд долларов и 2,9 млрд евро.

Что делает облигации привлекательными

Обеспечить стабильно высокий спрос на государственные ценные бумаги удалось благодаря слаженной работе правительства и Нацбанка. В частности, в 2025 году регулятор ввел удобный механизм: теперь инвесторы могут покупать новые бумаги, одновременно обменивая их на те облигации, которые уже находятся в обращении.

Кроме того, Министерство финансов удерживает доходность активов на рыночном, конкурентном уровне. В феврале максимальные ставки достигали:

17,00% годовых для гривневых инвестиций;

3,85% для долларовых вложений;

3,25% для активов в евро.

Портрет инвестора

Главными покупателями военных облигаций традиционно остаются финансовые учреждения — банки-первичные дилеры. Однако обычные граждане также продолжают активно кредитовать собственное государство.

На начало марта общий портфель физических лиц вырос до 123 млрд гривен в эквиваленте. Из них 80,4 млрд гривен — это именно военные облигации (для сравнения, год назад эта сумма составляла 68,9 млрд гривен). Львиная доля долларовых военных ОВГЗ (почти 40%) сосредоточена именно в руках населения.

Юридические лица (без учета банков) в целом держат в своих портфелях государственных бумаг на 1,2 трлн гривен. При этом объем именно военных ОВГЗ в собственности бизнеса несколько сократился — с 122 до 101,4 млрд гривен за последний год. Иностранные инвесторы (нерезиденты) владеют украинскими облигациями на общую сумму 16,2 млрд гривен.

Почему доходность ОВГЗ выше банковских депозитов?

Когда рядовой инвестор видит ставку 17% годовых по ОВГЗ и примерно такую же цифру по банковскому депозиту, реальная «чистая» прибыль от государственных облигаций будет существенно выше. Это связано с налоговыми льготами: в Украине доходы от инвестиций во внутренние государственные облигации полностью освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора. Зато с процентов, заработанных на классическом банковском вкладе, государство автоматически удерживает налоги, что заметно «съедает» конечную прибыль.