НБУ поднял курс доллара США до исторического максимума, а курс евро наоборот падает. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Нацбанк поднял курс доллара до нового исторического максимума
Курс доллара
На среду НБУ установил такой курс доллара: 43,45 грн (новый исторический максимум). Это на 22 копейки больше, чем во вторник (43,23).
Предыдущий исторический максимум доллара: 43,41 (19.01.26).
Курс евро
В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 50,46 грн, что на 14 копеек меньше, чем во вторник (50,60).
Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Официальный курс польского злотого на среду: 11,94 грн (во вторник курс был 11,78 грн).
Источник: Минфин
Комментарии - 1