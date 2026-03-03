Нацбанк поднял курс доллара до нового исторического максимума

НБУ поднял курс доллара США до исторического максимума, а курс евро наоборот падает. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара

На среду НБУ установил такой курс доллара: 43,45 грн (новый исторический максимум). Это на 22 копейки больше, чем во вторник (43,23).

Предыдущий исторический максимум доллара: 43,41 (19.01.26).

Курс евро

В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 50,46 грн, что на 14 копеек меньше, чем во вторник (50,60).

Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26).

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на среду: 11,94 грн (во вторник курс был 11,78 грн).

