Украина установила новый исторический рекорд по импорту электроэнергии: итоги февраля

В феврале 2026 года Украина привлекла из-за границы рекордные объемы электроэнергии — 1,26 млн МВт-час. Об этом свидетельствуют данные мониторинга профильного издания ExPro.

Динамика и сравнение

Темпы наращивания импорта поражают как в месячном, так и в годовом исчислении:

По сравнению с январем 2026 года: объемы закупок выросли на 41%.

По сравнению с февралем 2025 года: импорт увеличился в 5 раз.

Экспорт: в течение 2026 года продажа электроэнергии за рубеж полностью отсутствует.

География поставок: Венгрия в лидерах

Венгрия остается ключевым партнером с долей 49% в общей структуре. Именно по этому направлению зафиксирован наибольший прирост поставок за месяц — на 54%.

Словакия обеспечила 18% всего февральского импорта.