В феврале 2026 года Украина привлекла из-за границы рекордные объемы электроэнергии — 1,26 млн МВт-час. Об этом свидетельствуют данные мониторинга профильного издания ExPro.
Украина установила новый исторический рекорд по импорту электроэнергии: итоги февраля
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Динамика и сравнение
Темпы наращивания импорта поражают как в месячном, так и в годовом исчислении:
- По сравнению с январем 2026 года: объемы закупок выросли на 41%.
- По сравнению с февралем 2025 года: импорт увеличился в 5 раз.
- Экспорт: в течение 2026 года продажа электроэнергии за рубеж полностью отсутствует.
География поставок: Венгрия в лидерах
Венгрия остается ключевым партнером с долей 49% в общей структуре. Именно по этому направлению зафиксирован наибольший прирост поставок за месяц — на 54%.
Словакия обеспечила 18% всего февральского импорта.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии