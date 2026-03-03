Multi от Минфин
3 марта 2026, 14:15

Nasdaq выходит на рынок прогнозов: биржа позволит делать ставки на акции компаний

Американская фондовая биржа Nasdaq подала заявку на создание нового финансового инструмента, который позволит трейдерам делать прямые ставки на результаты компаний из индекса Nasdaq-100. Речь идет о бинарных контрактах, где участники рынка смогут прогнозировать успешность таких технологических гигантов, как Nvidia, Apple, Google и Tesla. Об этом сообщает Cointelegraph 3 марта.

Американская фондовая биржа Nasdaq подала заявку на создание нового финансового инструмента, который позволит трейдерам делать прямые ставки на результаты компаний из индекса Nasdaq-100.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Суть новых контрактов

Заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала одна из опционных платформ корпорации — Nasdaq MRX. Вторая по рыночной капитализации фондовая биржа мира планирует запустить контракты с денежными расчетами под названием «Опционы, связанные с результатом» (Outcome Related Options). Инвесторы смогут заключать пари в формате «да или нет», а стоимость таких контрактов будет колебаться от 1 цента до 1 доллара.

Фокус исключительно на финансах: никаких побочных тем

Согласно документам, новый инструмент позволит трейдерам открывать позиции исключительно на события, связанные с индексами Nasdaq-100 и Nasdaq-100 Micro. Сюда входят акции самых известных мировых корпораций: Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta и Tesla. Биржа четко подчеркивает, что ставки не будут касаться других общественных сфер, таких как спорт, поп-культура или политика.

Бум на рынке прогнозов

В случае одобрения регулятором Nasdaq выйдет на рынок, который переживает настоящий взрыв популярности. В прошлом году рынки прогнозов стали одним из самых горячих трендов, а их общий ежемесячный объем торгов стабильно превышает 10 миллиардов долларов. Лидерами здесь являются платформы Polymarket и Kalshi, которые агрессивно привлекают розничных пользователей, несмотря на попытки некоторых регуляторов ограничить эту отрасль. Функции прогнозов также активно интегрируют криптовалютные биржи, в частности Coinbase и Crypto.com.

Традиционные финансовые гиганты Уолл-стрит также не остаются в стороне и готовят собственные платформы:

  • CME Group в партнерстве с американской букмекерской компанией FanDuel позволит делать ставки на события за пределами финансового сектора.
  • Cboe Global Markets сосредоточится исключительно на финансовых и макроэкономических контрактах.
  • Intercontinental Exchange (ICE) также инвестирует в это направление и сигнализирует о готовности к запуску подобных продуктов.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
