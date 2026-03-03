Ассоциация «Укравтопром» обнародовала результаты продаж новых легковых автомобилей за февраль 2026 года. Статистика свидетельствует о четкой концентрации рынка: всего на десять самых популярных моделей пришлось 42% всех продаж в стране.
Бестселлеры февраля: украинцы выбирают кроссоверы и игнорируют «китайцев»
Главные тренды месяца
Февральский рейтинг продемонстрировал две интересные особенности потребительских симпатий:
- Тотальное господство SUV: вся десятка лидеров состоит исключительно из кроссоверов.
- Ни одного «китайца»: несмотря на активную экспансию брендов из КНР, в ТОП-10 самых популярных моделей не попал ни один представитель китайского автопрома.
Рейтинг самых популярных моделей
Японские и европейские производители продолжают удерживать лидерство в среднем и премиальном сегментах, несмотря на экономическую турбулентность.
Титул лидера рынка в феврале уверенно получил японский кроссовер Toyota RAV-4 с показателем 372 проданных единиц.
Полный список ТОП-10 новых авто месяца:
- Toyota RAV-4 — 372 ед.
- Renault Duster — 334 ед.
- Toyota Prado — 229 ед.
- Hyundai Tucson — 189 ед.
- Mazda CX-5 — 166 ед.
- Skoda Kodiaq — 129 ед.
- Volkswagen Touareg — 127 ед.
- Skoda Karoq — 117 ед.
- Suzuki SX4 — 72 ед.
- Nissan X-Trail — 71 ед.
