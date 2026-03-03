Multi от Минфин
3 марта 2026, 12:38

Бестселлеры февраля: украинцы выбирают кроссоверы и игнорируют «китайцев»

Ассоциация «Укравтопром» обнародовала результаты продаж новых легковых автомобилей за февраль 2026 года. Статистика свидетельствует о четкой концентрации рынка: всего на десять самых популярных моделей пришлось 42% всех продаж в стране.

Ассоциация «Укравтопром» обнародовала результаты продаж новых легковых автомобилей за февраль 2026 года.
Фото: pixabay

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Главные тренды месяца

Февральский рейтинг продемонстрировал две интересные особенности потребительских симпатий:

  • Тотальное господство SUV: вся десятка лидеров состоит исключительно из кроссоверов.
  • Ни одного «китайца»: несмотря на активную экспансию брендов из КНР, в ТОП-10 самых популярных моделей не попал ни один представитель китайского автопрома.

Рейтинг самых популярных моделей

Японские и европейские производители продолжают удерживать лидерство в среднем и премиальном сегментах, несмотря на экономическую турбулентность.

Титул лидера рынка в феврале уверенно получил японский кроссовер Toyota RAV-4 с показателем 372 проданных единиц.

Читайте также: Кто покупает самый большой автомобиль в Европе: рейтинг стран

Полный список ТОП-10 новых авто месяца:

  • Toyota RAV-4 — 372 ед.
  • Renault Duster — 334 ед.
  • Toyota Prado — 229 ед.
  • Hyundai Tucson — 189 ед.
  • Mazda CX-5 — 166 ед.
  • Skoda Kodiaq — 129 ед.
  • Volkswagen Touareg — 127 ед.
  • Skoda Karoq — 117 ед.
  • Suzuki SX4 — 72 ед.
  • Nissan X-Trail — 71 ед.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
