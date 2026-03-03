Курс доллара на межбанке растет: геополитика и конфликт в Персидском заливе влияют на гривну

Национальный банк Украины вынужден повышать курс американской валюты на фоне стремительного падения пары евро/доллар на мировом рынке и неожиданного обострения военной ситуации на Ближнем Востоке. Котировки на межбанковском валютном рынке уже достигли отметки 43,44−43,50 гривны за один доллар . Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин 3 марта.

Валютные качели: почему Нацбанк меняет курсы

За последние два торговых дня европейская валюта стремительно потеряла свои позиции, подешевев на 1,7%. Сейчас за один евро на международных рынках дают всего 1,161 доллара. В Украине курс евро по отношению к гривне корректируется значительно медленнее, поэтому Национальный банк вынужден балансировать валютный рынок именно из-за подорожания доллара.

Тактика регулятора: зависимость от мировых трендов

Эксперт объясняет логику действий НБУ, которая напрямую зависит от международного соотношения основных валют. Если пара EUR/USD торгуется выше уровня 1,18, украинский центробанк обычно медленно повышает евро, одновременно сдерживая или корректируя доллар. Однако сейчас, когда этот показатель упал ниже 1,18, регулятор выбирает другой подход: стабилизирует и умеренно корректирует евро, одновременно более активно двигая доллар вверх.

Геополитический фактор: капитал ищет безопасности

Еще одной фундаментальной причиной роста курса американской валюты стали глобальные политические события, которых рынок не ожидал. Речь идет о беспрецедентной эскалации с участием Ирана, который начал атаковать страны Персидского залива, создавая реальные риски втягивания Европы в это противостояние. Из-за такой нестабильности крупный капитал массово покидает ближневосточный регион, ища безопасное убежище в надежном долларе США.

