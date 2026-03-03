Multi от Минфин
3 марта 2026, 11:52

НБУ упрощает переводы через платежные сервисы и терминалы самообслуживания

Национальный банк Украины установил четкие требования к оформлению квитанций при переводе средств без открытия счета (когда деньги списываются с карты плательщика). Отныне участники финансового рынка будут руководствоваться не общими нормами законодательства, а специальными правилами, которые должны сделать расчеты более удобными для людей и более прозрачными для государства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины установил четкие требования к оформлению квитанций при переводе средств без открытия счета (когда деньги списываются с карты плательщика).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Упрощение платежей: автозаполнение и оплата за другого

Согласно постановлению Правления НБУ № 20 от 26 февраля 2026 года, финансовые компании, предоставляющие услуги по переводу средств, теперь обязаны разрешать плательщику указывать реквизиты фактического плательщика. Это особенно важно при уплате налогов или сборов в бюджет одним человеком за другого. Благодаря этому изменению Государственная налоговая служба сможет корректно зачислять платеж именно тому лицу, которое имеет налоговый долг, а не тому, кто фактически осуществил перевод.

Кроме того, регулятор разрешил поставщикам платежных услуг автоматически заполнять данные вместо клиента. Если вы являетесь постоянным пользователем определенного сервиса, система сможет использовать сохраненную информацию, чтобы вам не приходилось каждый раз вводить свои реквизиты вручную. Также сервисы смогут самостоятельно подтягивать назначение платежа, название получателя, его код ЕГРПОУ и номер счета, если речь идет об оплате коммунальных услуг или налогов.

Защита прав потребителей: детализация и чеки

Нацбанк усилил контроль за тем, как именно обрабатываются деньги клиентов. Отныне каждая платежная инструкция должна выполняться как отдельная транзакция.

Перед тем как вы подтвердите платеж, компания обязана ознакомить вас с полностью заполненными реквизитами. А после того, как деньги будут приняты к переводу, плательщик должен обязательно получить документ (подтверждающую информацию), удостоверяющий успешное инициирование операции.

Меньше бюрократии: коммуналка без идентификационного кода

Еще одно важное нововведение касается оплаты жилищно-коммунальных услуг. НБУ официально разрешил потребителям не указывать свою фамилию, имя, отчество и идентификационный код налогоплательщика при расчетах за коммуналку через такие сервисы.

Переходный период: время на адаптацию

Новое постановление Национального банка официально вступает в силу 3 марта 2026 года. Однако регулятор понимает, что технические изменения требуют времени, поэтому поставщикам платежных услуг дали шесть месяцев, чтобы полностью настроить свои системы в соответствии с новыми требованиями.

Что такое перевод без открытия счета?

Перевод средств без открытия счета — это популярная финансовая услуга, которой большинство украинцев пользуется регулярно, иногда даже не задумываясь об этом. Речь идет об операциях, которые осуществляются через терминалы самообслуживания (например, EasyPay, City24), почтовые отделения или небанковские онлайн-сервисы (Portmone, iPay и другие). Когда вы вводите данные своей банковской карты на сайте стороннего платежного провайдера, чтобы оплатить интернет, пополнить мобильный или рассчитаться за свет, вы фактически осуществляете перевод без открытия счета в этой конкретной финансовой компании. Поскольку такие сервисы обрабатывают миллиарды гривен ежемесячно, Нацбанк постепенно усиливает контроль за их деятельностью, чтобы предотвратить отмывание средств и защитить права потребителей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
