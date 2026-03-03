Миллиарды на оружие и свет: куда банки направили 6 млрд грн

Украинские банки рекордно очистили свои портфели от проблемных долгов и активно наращивают прямое финансирование бизнеса, развитие нового поколения и производство оружия. В то же время из-за макроэкономических изменений государство готовит обновление ключевых кредитных стратегий, чтобы адаптировать рынок к длительным военным вызовам. Об этом сообщает Совет по финансовой стабильности, передает НБУ .

Что движет экономикой

Отечественный кредитный рынок растет быстрыми темпами уже два года подряд. Только в течение 2025 года чистые объемы выданных гривневых кредитов для компаний и населения увеличились на треть, что свидетельствует о все более глубоком проникновении кредитных средств в реальную экономику. Главным показателем оздоровления финансового сектора стало то, что обычные рыночные кредиты (без привлечения государственных компенсаций или субсидий) в настоящее время растут в четыре раза быстрее льготных программ.

Такая активность стала возможной благодаря постепенному возврату стоимости денег к почти «мирным» показателям. В частности, в декабре прошлого года средние ставки по новым гривневым кредитам для предпринимателей стабилизировались на уровне 15% годовых.

Кроме того, банки фиксируют уникальное для кризисных периодов улучшение платежной дисциплины клиентов. Доля неработающих кредитов (NPL) упала до самого низкого показателя за последние 15 лет, а уровень дефолтов среди заемщиков достиг 10-летнего минимума. По оценке правительства, это подтверждает наличие в Украине здоровой и эффективной банковской системы, способной покрывать финансовые потребности экономики во все больших объемах.

Фокус на выживании: энергетика, оружие и прифронтовые регионы

Кредитование активно переориентируется на критически важные для государства сектора. Достижения банков в ключевых направлениях выглядят следующим образом:

Энергетическая независимость: с момента подписания специального меморандума финучреждения профинансировали проекты по созданию новых генерирующих мощностей общим объемом около 1,4 ГВт.

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК): с начала 2025 года отечественные производители оружия и военной техники получили почти 6 миллиардов гривен кредитов по специальным целевым программам.

Поддержка бизнеса у фронта: кредитование в прифронтовых областях полностью восстановилось после глубокого спада и теперь демонстрирует темпы роста, сопоставимые с относительно безопасными регионами страны.

Новые вызовы: изменение курса и оценка системных рисков

Несмотря на значительные успехи, изменение внешних условий и постоянные угрозы со стороны РФ требуют корректировки государственного курса. Члены Совета инициировали обновление действующих Стратегий по развитию кредитования и ипотеки, поручив профильному Комитету по финансовому развитию разработать соответствующие предложения.

Главной задачей для регуляторов остается направление кредитного ресурса в наиболее продуктивные для экономики сферы. Учитывая длительные военные риски, инвесторы и бизнес остро нуждаются в расширении инструментов долгосрочного финансирования. Государство планирует системно изменить инфраструктуру кредитного рынка так, чтобы обеспечить устойчивый эффект и не допустить накопления чрезмерных рисков для финансовой стабильности страны.

Традиционный обзор системных рисков показал, что наибольшей угрозой для экономики остаются последствия разрушения объектов энергетики — эти риски в значительной степени реализовались и усилились в последнее время. Вместе с тем есть и крайне позитивные сдвиги: благодаря недавним решениям Европейского Союза о финансировании Украины на 2026−2027 годы риск недостаточности внешней помощи существенно снизился.