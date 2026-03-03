Атака дронов парализовала дата-центры Amazon на Ближнем Востоке

Облачное подразделение американской корпорации Amazon (Amazon Web Services, или AWS) предупредило своих клиентов о длительных перебоях в предоставлении услуг из-за ударов беспилотников, которые повредили сразу три центра обработки данных на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg 3 марта.

Масштаб разрушений и проблемы для клиентов

Компания впервые официально подтвердила, что дроны «непосредственно ударили» по двум ее объектам в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В то же время в Бахрейне из-за удара беспилотника недалеко от еще одного дата-центра была повреждена окружающая инфраструктура. Из-за этого пользователи облачных сервисов сталкиваются с повышенным количеством ошибок в системе и снижением доступности услуг.

Согласно сообщению, опубликованному в 4:19 утра по времени ОАЭ во вторник, два из трех региональных центров обработки данных AWS «остаются существенно поврежденными». Третий хаб работает в обычном режиме, хотя, как отмечают в компании, «некоторые сервисы подверглись косвенному воздействию из-за зависимости от пострадавших зон».

Повреждение цифровой инфраструктуры наглядно демонстрирует, как расширяется масштаб военного конфликта на Ближнем Востоке. Серии взрывов уже прогремели в Израиле, Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ. Экономические последствия этой напряженности перекинулись на мировые энергетические рынки: цены на нефть резко подскочили, а движение танкеров через Ормузский пролив практически остановилось из-за высоких рисков для судоходства.

В связи с опасностью AWS (которая в целом управляет 123 зонами дата-центров в 39 регионах мира) рекомендовала своим ближневосточным клиентам обязательно сделать резервные копии данных и по возможности перенести рабочие процессы в другие, более безопасные регионы обслуживания.

Развитие облачной инфраструктуры AWS на Ближнем Востоке

Корпорация Amazon начала масштабную экспансию на Ближний Восток несколько лет назад, чтобы обеспечить местный бизнес и правительственные учреждения более быстрым доступом к облачным технологиям и выполнить строгие требования по хранению данных внутри стран. Первый региональный центр AWS в этом регионе заработал в Бахрейне в 2019 году. Впоследствии, в 2022 году, компания запустила второй крупный регион обработки данных в ОАЭ. Эти дата-центры обслуживают широкий спектр клиентов — от стартапов и финансовых учреждений до правительственных структур и крупных нефтегазовых корпораций всего региона Персидского залива. Их длительное отключение способно существенно затормозить цифровые процессы сотен локальных и международных предприятий.