Атака дронов парализовала дата-центры Amazon на Ближнем Востоке

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 марта 2026, 10:55 Читати українською

Атака дронов парализовала дата-центры Amazon на Ближнем Востоке

Облачное подразделение американской корпорации Amazon (Amazon Web Services, или AWS) предупредило своих клиентов о длительных перебоях в предоставлении услуг из-за ударов беспилотников, которые повредили сразу три центра обработки данных на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg 3 марта.

Облачное подразделение американской корпорации Amazon (Amazon Web Services, или AWS) предупредило своих клиентов о длительных перебоях в предоставлении услуг из-за ударов беспилотников, которые повредили сразу три центра обработки данных на Ближнем Востоке.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Масштаб разрушений и проблемы для клиентов

Компания впервые официально подтвердила, что дроны «непосредственно ударили» по двум ее объектам в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В то же время в Бахрейне из-за удара беспилотника недалеко от еще одного дата-центра была повреждена окружающая инфраструктура. Из-за этого пользователи облачных сервисов сталкиваются с повышенным количеством ошибок в системе и снижением доступности услуг.

Согласно сообщению, опубликованному в 4:19 утра по времени ОАЭ во вторник, два из трех региональных центров обработки данных AWS «остаются существенно поврежденными». Третий хаб работает в обычном режиме, хотя, как отмечают в компании, «некоторые сервисы подверглись косвенному воздействию из-за зависимости от пострадавших зон».

Повреждение цифровой инфраструктуры наглядно демонстрирует, как расширяется масштаб военного конфликта на Ближнем Востоке. Серии взрывов уже прогремели в Израиле, Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ. Экономические последствия этой напряженности перекинулись на мировые энергетические рынки: цены на нефть резко подскочили, а движение танкеров через Ормузский пролив практически остановилось из-за высоких рисков для судоходства.

В связи с опасностью AWS (которая в целом управляет 123 зонами дата-центров в 39 регионах мира) рекомендовала своим ближневосточным клиентам обязательно сделать резервные копии данных и по возможности перенести рабочие процессы в другие, более безопасные регионы обслуживания.

Развитие облачной инфраструктуры AWS на Ближнем Востоке

Корпорация Amazon начала масштабную экспансию на Ближний Восток несколько лет назад, чтобы обеспечить местный бизнес и правительственные учреждения более быстрым доступом к облачным технологиям и выполнить строгие требования по хранению данных внутри стран. Первый региональный центр AWS в этом регионе заработал в Бахрейне в 2019 году. Впоследствии, в 2022 году, компания запустила второй крупный регион обработки данных в ОАЭ. Эти дата-центры обслуживают широкий спектр клиентов — от стартапов и финансовых учреждений до правительственных структур и крупных нефтегазовых корпораций всего региона Персидского залива. Их длительное отключение способно существенно затормозить цифровые процессы сотен локальных и международных предприятий.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами