Курс валют на вторник: Доллар подорожал, евро — подешевел

Во вторник, 3 марта, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и вырос на 3 копейки в продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,05−43,54 грн. Евро покупают за 50,40 грн, а продают за 51,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,20−43,33, евро — 50,80−51,08 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,32−43,35 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,45−50,47 грн/евро.

