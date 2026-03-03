В «Резерв+» запустили отсрочку для многодетных родителей вне зависимости от семейного положения

Министерство обороны Украины расширило функционал приложения «Резерв+», добавив возможность онлайн-оформления отсрочки для многодетных родителей. Этот шаг призван упростить процедуру реализации права на отсрочку и уменьшить бюрократическую нагрузку на ТЦК и ЦНАПы, сообщает пресс-служба Минобороны.

Кто может воспользоваться новой услугой

Теперь запросить онлайн могут военнообязанные, которые:

у них трое или более детей до 18 лет — все рожденные в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рожденные в одном или разных браках или вне брака;

не являются должниками по уплате алиментов — то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;

имеют корректно внесенные данные (ФИО, дата рождения, РНОКПП) в государственных реестрах.

Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочка не будет предоставлена. Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего запросить повторно.

Как получить отсрочку онлайн

Запросите приложение «Резерв+».

Система автоматически проверит основания через государственные реестры.

Если основания подтверждаются, отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.

Процесс полностью автоматизирован, без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦНАП. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.

Сейчас в Резерв+ доступно 11 типов онлайн-отсрочок, которые можно оформить быстро и без бюрократии, для таких категорий: