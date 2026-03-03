Министерство обороны Украины расширило функционал приложения «Резерв+», добавив возможность онлайн-оформления отсрочки для многодетных родителей. Этот шаг призван упростить процедуру реализации права на отсрочку и уменьшить бюрократическую нагрузку на ТЦК и ЦНАПы, сообщает пресс-служба Минобороны.
В «Резерв+» запустили отсрочку для многодетных родителей вне зависимости от семейного положения
Кто может воспользоваться новой услугой
Теперь запросить онлайн могут военнообязанные, которые:
- у них трое или более детей до 18 лет — все рожденные в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рожденные в одном или разных браках или вне брака;
- не являются должниками по уплате алиментов — то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;
- имеют корректно внесенные данные (ФИО, дата рождения, РНОКПП) в государственных реестрах.
Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочка не будет предоставлена. Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего запросить повторно.
Как получить отсрочку онлайн
- Запросите приложение «Резерв+».
- Система автоматически проверит основания через государственные реестры.
- Если основания подтверждаются, отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.
- Процесс полностью автоматизирован, без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦНАП. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.
Сейчас в Резерв+ доступно 11 типов онлайн-отсрочок, которые можно оформить быстро и без бюрократии, для таких категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодны к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военных с ребенком;
- родители троих и более детей в одном браке;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профессионального образования.
Источник: Минфин
