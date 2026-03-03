В «Резерв+» запустили отсрочку для многодетных родителей вне зависимости от семейного положения

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 марта 2026, 10:08 Читати українською

В «Резерв+» запустили отсрочку для многодетных родителей вне зависимости от семейного положения

Министерство обороны Украины расширило функционал приложения «Резерв+», добавив возможность онлайн-оформления отсрочки для многодетных родителей. Этот шаг призван упростить процедуру реализации права на отсрочку и уменьшить бюрократическую нагрузку на ТЦК и ЦНАПы, сообщает пресс-служба Минобороны.

В «Резерв+» запустили отсрочку для многодетных родителей вне зависимости от семейного положения

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто может воспользоваться новой услугой

Теперь запросить онлайн могут военнообязанные, которые:

  • у них трое или более детей до 18 лет — все рожденные в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рожденные в одном или разных браках или вне брака;
  • не являются должниками по уплате алиментов — то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;
  • имеют корректно внесенные данные (ФИО, дата рождения, РНОКПП) в государственных реестрах.

Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочка не будет предоставлена. Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего запросить повторно.

Как получить отсрочку онлайн

  • Запросите приложение «Резерв+».
  • Система автоматически проверит основания через государственные реестры.
  • Если основания подтверждаются, отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.
  • Процесс полностью автоматизирован, без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦНАП. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.

Сейчас в Резерв+ доступно 11 типов онлайн-отсрочок, которые можно оформить быстро и без бюрократии, для таких категорий:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодны к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военных с ребенком;
  • родители троих и более детей в одном браке;
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профессионального образования.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами