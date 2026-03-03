НБУ определил перечень критически важных объектов платежной инфраструктуры в Украине

Национальный банк Украины по результатам мониторинга деятельности в 2025 году обновил перечень объектов платежной инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для финансовой устойчивости страны. Такое распределение производится ежегодно для усиления контроля надёжности и непрерывности предоставления услуг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Системно важная платежная система

Как и в предыдущие периоды статус единой системно важной платежной системы в Украине сохранила Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

Важные платежные системы

В категорию важных вошли пять систем, среди которых как международные гиганты, так и украинские сервисы:

Visa (США);

MasterCard (США);

PrivatMoney (АО КБ «Приватбанк», Украина);

NovaPay (ООО «НоваПэй», Украина);

«Финансовый мир» (ООО «Украинская платежная система», Украина).

Технологические операторы

Список важных технологических операторов платежных услуг в этом году остался без изменений. В него включены:

ООО «ЭЙСИ ДИСИ ПРОЦЕССИНГ»;

ЧАО «Украинский процессинговый центр»;

ООО «ТАС ЛИНК».

Согласно международной практике НБУ устанавливает к объектам этих категорий повышенные требования. В частности, регулятор усиливает надзор за:

системами управления рисками;

обеспечением непрерывной деятельности;

организацией внутреннего управления

Критериями для определения важности являются объемы проводимых операций и виды услуг, предоставляемых объектами инфраструктуры.

Важная платежная система

Понятие «важная платежная система» — это не просто почетный статус, а специальная категория, которую НБУ присваивает системам, оказывающим существенное влияние на стабильность всего финансового сектора страны.

Вот главные аспекты того, что это означает на практике:

1. Почему систему признают важной?

НБУ ежегодно анализирует деятельность всех платежных систем за прошлый год. Статус «важной» предоставляется на основе двух главных критериев:

Объемы операций: если через систему проходит большое количество платежей, ее остановка может повлечь за собой «эффект домино» для экономики.

Виды услуг: насколько услуги системы уникальны или критичны для населения и бизнеса (например, переводы средств или обслуживание торговых сетей).

2. Повышенные требования и контроль (Оверсайт)

Поскольку эти системы критически важны, НБУ устанавливает для них более строгие правила, чем для обычных игроков рынка: