українська
3 марта 2026, 9:49

НБУ определил перечень критически важных объектов платежной инфраструктуры в Украине

Национальный банк Украины по результатам мониторинга деятельности в 2025 году обновил перечень объектов платежной инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для финансовой устойчивости страны. Такое распределение производится ежегодно для усиления контроля надёжности и непрерывности предоставления услуг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины по результатам мониторинга деятельности в 2025 году обновил перечень объектов платежной инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для финансовой устойчивости страны.
Фото: НБУ

Системно важная платежная система

Как и в предыдущие периоды статус единой системно важной платежной системы в Украине сохранила Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

Важные платежные системы

В категорию важных вошли пять систем, среди которых как международные гиганты, так и украинские сервисы:

  • Visa (США);
  • MasterCard (США);
  • PrivatMoney (АО КБ «Приватбанк», Украина);
  • NovaPay (ООО «НоваПэй», Украина);
  • «Финансовый мир» (ООО «Украинская платежная система», Украина).

Технологические операторы

Список важных технологических операторов платежных услуг в этом году остался без изменений. В него включены:

  • ООО «ЭЙСИ ДИСИ ПРОЦЕССИНГ»;
  • ЧАО «Украинский процессинговый центр»;
  • ООО «ТАС ЛИНК».

Согласно международной практике НБУ устанавливает к объектам этих категорий повышенные требования. В частности, регулятор усиливает надзор за:

  • системами управления рисками;
  • обеспечением непрерывной деятельности;
  • организацией внутреннего управления

Критериями для определения важности являются объемы проводимых операций и виды услуг, предоставляемых объектами инфраструктуры.

Важная платежная система

Понятие «важная платежная система» — это не просто почетный статус, а специальная категория, которую НБУ присваивает системам, оказывающим существенное влияние на стабильность всего финансового сектора страны.

Вот главные аспекты того, что это означает на практике:

1. Почему систему признают важной?

НБУ ежегодно анализирует деятельность всех платежных систем за прошлый год. Статус «важной» предоставляется на основе двух главных критериев:

  • Объемы операций: если через систему проходит большое количество платежей, ее остановка может повлечь за собой «эффект домино» для экономики.
  • Виды услуг: насколько услуги системы уникальны или критичны для населения и бизнеса (например, переводы средств или обслуживание торговых сетей).

2. Повышенные требования и контроль (Оверсайт)

Поскольку эти системы критически важны, НБУ устанавливает для них более строгие правила, чем для обычных игроков рынка:

  • Непрерывность деятельности: система обязана иметь планы быстрого восстановления после сбоев, чтобы клиенты не потеряли доступ к деньгам даже во время технических проблем или атак.
  • Управление рисками: учреждения должны иметь более мощные системы защиты от киберугроз и финансовых рисков.
  • Прозрачность управления: НБУ более тщательно проверяет, как организована работа внутри компании, кто принимает решение и достаточно ли у нее ресурсов для стабильной работы.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
