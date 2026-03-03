Национальный банк Украины по результатам мониторинга деятельности в 2025 году обновил перечень объектов платежной инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для финансовой устойчивости страны. Такое распределение производится ежегодно для усиления контроля надёжности и непрерывности предоставления услуг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ определил перечень критически важных объектов платежной инфраструктуры в Украине
Системно важная платежная система
Как и в предыдущие периоды статус единой системно важной платежной системы в Украине сохранила Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.
Важные платежные системы
В категорию важных вошли пять систем, среди которых как международные гиганты, так и украинские сервисы:
- Visa (США);
- MasterCard (США);
- PrivatMoney (АО КБ «Приватбанк», Украина);
- NovaPay (ООО «НоваПэй», Украина);
- «Финансовый мир» (ООО «Украинская платежная система», Украина).
Технологические операторы
Список важных технологических операторов платежных услуг в этом году остался без изменений. В него включены:
- ООО «ЭЙСИ ДИСИ ПРОЦЕССИНГ»;
- ЧАО «Украинский процессинговый центр»;
- ООО «ТАС ЛИНК».
Согласно международной практике НБУ устанавливает к объектам этих категорий повышенные требования. В частности, регулятор усиливает надзор за:
- системами управления рисками;
- обеспечением непрерывной деятельности;
- организацией внутреннего управления
Критериями для определения важности являются объемы проводимых операций и виды услуг, предоставляемых объектами инфраструктуры.
Важная платежная система
Понятие «важная платежная система» — это не просто почетный статус, а специальная категория, которую НБУ присваивает системам, оказывающим существенное влияние на стабильность всего финансового сектора страны.
Вот главные аспекты того, что это означает на практике:
1. Почему систему признают важной?
НБУ ежегодно анализирует деятельность всех платежных систем за прошлый год. Статус «важной» предоставляется на основе двух главных критериев:
- Объемы операций: если через систему проходит большое количество платежей, ее остановка может повлечь за собой «эффект домино» для экономики.
- Виды услуг: насколько услуги системы уникальны или критичны для населения и бизнеса (например, переводы средств или обслуживание торговых сетей).
2. Повышенные требования и контроль (Оверсайт)
Поскольку эти системы критически важны, НБУ устанавливает для них более строгие правила, чем для обычных игроков рынка:
- Непрерывность деятельности: система обязана иметь планы быстрого восстановления после сбоев, чтобы клиенты не потеряли доступ к деньгам даже во время технических проблем или атак.
- Управление рисками: учреждения должны иметь более мощные системы защиты от киберугроз и финансовых рисков.
- Прозрачность управления: НБУ более тщательно проверяет, как организована работа внутри компании, кто принимает решение и достаточно ли у нее ресурсов для стабильной работы.
