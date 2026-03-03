Цены на нефть растут после заявлений Ирана о закрытии Ормузского пролива

Цены на нефть демонстрируют рост третий день подряд во вторник, 3 марта. Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном, а также угрозы судоходству через Ормузский пролив усилили опасения по поводу масштабных сбоев в поставках из ключевого нефтедобывающего региона Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Динамика котировок на биржах

По состоянию на утро вторника основные марки нефти и нефтепродуктов демонстрируют восходящую траекторию:

Brent: фьючерсы выросли на $1,70 (2,2%), достигнув отметки в $79,44 за баррель. Накануне цена кратковременно поднималась до $82,37 — самого высокого уровня с января 2025 года.

WTI: американская нефть прибавила $1,17 (1,6%), торгуясь на уровне $72,40 за баррель.

Нефтепродукты: фьючерсы на дизельное топливо в США достигли двухлетнего максимума. Европейские фьючерсы на газойль выросли на 4,3% до $925 за тонну после скачка на 18% в понедельник.

Блокада пролива и удары по инфраструктуре

Ормузский пролив, через который проходит около 20% мирового объема нефти и газа, фактически закрыт. Опасения рынка усилились после заявлений иранских официальных лиц о готовности открывать огонь по любому судну, попытавшемуся пройти через эту артерию.

Высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил о закрытии Ормузского пролива и предупредил, что по любому судну, которое будет пытаться пройти по этому маршруту, будет открыт огонь.

Главные факторы напряженности:

Отказ от страхования: танкеры и контейнеровозы избегают пролива, поскольку страховые компании упразднили покрытие для судов в этом районе.

Атаки на НПЗ: Саудовская Аравия была вынуждена остановить свой крупнейший внутренний нефтеперерабатывающий завод после удара беспилотника в понедельник.

Риск эскалации: аналитики ING отмечают, что наибольшим риском является дальнейшая атака Ирана на энергетическую инфраструктуру региона, что может привести к длительным перебоям в добыче.

Читайте также: На неделе цены на заправках могут вырасти на 2−3 грн: эксперт спрогнозировал, когда ждать их снижения

Прогнозы аналитиков

Эксперты ожидают, что цены будут оставаться на высоком уровне в ближайшие дни. Компания Bernstein уже повысила свой базовый прогноз цены Brent на 2026 год с $65 до $80 за баррель. В случае затяжного конфликта аналитики предполагают экстремальный сценарий с ценой $120-$150 за баррель.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что война против Ирана может продолжаться некоторое время, однако она не затянется на годы.