Цены на нефть растут после заявлений Ирана о закрытии Ормузского пролива

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 марта 2026, 9:18 Читати українською

Цены на нефть растут после заявлений Ирана о закрытии Ормузского пролива

Цены на нефть демонстрируют рост третий день подряд во вторник, 3 марта. Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном, а также угрозы судоходству через Ормузский пролив усилили опасения по поводу масштабных сбоев в поставках из ключевого нефтедобывающего региона Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть растут после заявлений Ирана о закрытии Ормузского пролива
Фото: freepik

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Динамика котировок на биржах

По состоянию на утро вторника основные марки нефти и нефтепродуктов демонстрируют восходящую траекторию:

  • Brent: фьючерсы выросли на $1,70 (2,2%), достигнув отметки в $79,44 за баррель. Накануне цена кратковременно поднималась до $82,37 — самого высокого уровня с января 2025 года.
  • WTI: американская нефть прибавила $1,17 (1,6%), торгуясь на уровне $72,40 за баррель.
  • Нефтепродукты: фьючерсы на дизельное топливо в США достигли двухлетнего максимума. Европейские фьючерсы на газойль выросли на 4,3% до $925 за тонну после скачка на 18% в понедельник.

Блокада пролива и удары по инфраструктуре

Ормузский пролив, через который проходит около 20% мирового объема нефти и газа, фактически закрыт. Опасения рынка усилились после заявлений иранских официальных лиц о готовности открывать огонь по любому судну, попытавшемуся пройти через эту артерию.

Высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил о закрытии Ормузского пролива и предупредил, что по любому судну, которое будет пытаться пройти по этому маршруту, будет открыт огонь.

Главные факторы напряженности:

  • Отказ от страхования: танкеры и контейнеровозы избегают пролива, поскольку страховые компании упразднили покрытие для судов в этом районе.
  • Атаки на НПЗ: Саудовская Аравия была вынуждена остановить свой крупнейший внутренний нефтеперерабатывающий завод после удара беспилотника в понедельник.
  • Риск эскалации: аналитики ING отмечают, что наибольшим риском является дальнейшая атака Ирана на энергетическую инфраструктуру региона, что может привести к длительным перебоям в добыче.

Читайте также: На неделе цены на заправках могут вырасти на 2−3 грн: эксперт спрогнозировал, когда ждать их снижения

Прогнозы аналитиков

Эксперты ожидают, что цены будут оставаться на высоком уровне в ближайшие дни. Компания Bernstein уже повысила свой базовый прогноз цены Brent на 2026 год с $65 до $80 за баррель. В случае затяжного конфликта аналитики предполагают экстремальный сценарий с ценой $120-$150 за баррель.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что война против Ирана может продолжаться некоторое время, однако она не затянется на годы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами