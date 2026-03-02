Приватбанк запустил продажу ОВГЗ в евро под 3% годовых

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Характеристики выпуска и процентные ставки

Банк предлагает клиентам государственные долговые бумаги под идентификационным кодом UA4000238364. Дата полного погашения этого выпуска Министерством финансов запланирована на 6 мая 2027 года. Согласно текущим котировкам банка, доходность к продаже (ASK Yield) установлена на отметке 3%, тогда как доходность к покупке (BID Yield) составляет 4%.

Стоит отметить, что для тех, кто предпочитает американскую валюту, на рынке также доступны аналогичные инструменты в долларах США. Они на данный момент позволяют получить несколько более высокую прибыль — до 3,5% годовых.

Преимущества для частных лиц

Весь процесс оформления сделки проходит в дистанционном режиме через онлайн-банкинг. Кроме того, главным финансовым преимуществом инвестирования в государственные облигации остается их льготная система налогообложения: полученный от ОВГЗ доход не подлежит уплате каких-либо налогов.