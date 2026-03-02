Рекордный дефицит торговли: выдержит ли гривна в 2026 году? (видео)

Что означает для гривны рекордный торговый дефицит и выдержит ли курс в 2026 году? В новом видео разбираем главный финансовый риск следующего года — возможный рост дефицита торговли до 60−63 млрд долларов .

Разбираем, почему импорт растет быстрее экспорта и за счет чего сегодня закрывается валютная дыра — международная помощь, резервы НБУ или долг? Отдельно анализируем резервы НБУ, объемы валютных интервенций и поведение населения на наличном рынке. Насколько опасен дефицит в 60 млрд долларов? И какие факторы могут поддержать гривну даже при таком сценарии — смотрите в выпуске.

🔍 В этом видео вы узнаете:

👉 что на самом деле означает дефицит торговли и почему он стал рекордным

👉 почему в 2026 году дефицит может вырасти до 60−63 млрд $

👉 как дефицит перекрывается валютой: помощь партнеров, резервы, интервенции НБУ

👉 какие цифры по резервам важны, и какой запас имеет НБУ

👉 как влияет пара евро/доллар на курс евро в Украине

👉 что показывает статистика покупки/продажи валюты населением

👉 есть ли в 2026 году основания для резких валютных рисков и что может поддержать гривну.