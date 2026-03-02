Multi от Минфин
2 марта 2026, 19:05

Деловая активность в феврале: какие сектора экономики быстрее всего адаптируются к кризисным условиям

В феврале 2026 года украинские предприниматели начали смотреть в будущее с немного большим оптимизмом по сравнению с январем, хотя общие настроения все еще остаются в зоне падения из-за войны, проблем со светом и нехватки работников. Предприятия из всех ключевых отраслей экономики смягчили свои негативные прогнозы, однако готовятся к сокращению персонала и повышению цен на свою продукцию. Об этом сообщает Национальный банк Украины 2 марта.

В феврале 2026 года украинские предприниматели начали смотреть в будущее с немного большим оптимизмом по сравнению с январем, хотя общие настроения все еще остаются в зоне падения из-за войны, проблем со светом и нехватки работников.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что тянет экономику вниз, а что помогает

Главный показатель настроений предпринимателей — индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) — в феврале вырос до 45,9 балла (в январе он составлял 41,3). Стоит отметить, что показатель ниже 50 означает, что бизнес ожидает ухудшения ситуации, но по сравнению с началом года уровень этого пессимизма существенно снизился. Правда, если сравнивать с февралем прошлого 2025 года (46,9 балла), оценки несколько просели.

Главными препятствиями для развития компании называют:

  • неопределенность относительно продолжительности войны;
  • разрушенную энергетическую инфраструктуру и высокие затраты на генераторы;
  • рост тарифов на электроэнергию для бизнеса;
  • острый дефицит квалифицированных работников.

В то же время удерживать бизнес на плаву помогают стабильный спрос со стороны покупателей, регулярная финансовая помощь от международных партнеров и общее замедление инфляции в стране.

Ситуация по отраслям

Хотя общие условия остаются сложными, каждая отрасль имеет свои особенности адаптации:

  • Промышленность (рост индекса с 41,7 до 46,9): заводы смягчили прогнозы относительно падения объемов производства и экспорта. Однако нехватка кадров и перебои с электричеством продолжают оказывать давление на сектор.
  • Строительство (рост с 37,9 до 46,6): самый большой скачок оптимизма. Строительные компании готовятся к началу весеннего сезона, ожидают увеличения количества новых заказов и планируют активно закупать материалы, несмотря на их подорожание.
  • Торговля (рост с 40,0 до 45,0): наиболее осторожный сектор. Продавцы жалуются на колоссальные расходы на альтернативное питание магазинов, из-за чего ожидают снижения своей прибыли (торговой маржи).
  • Сфера услуг (рост с 42,1 до 45,4): компании страдают от сложной логистики и высоких зимних счетов за отопление и свет, но темпы падения количества новых заказов постепенно замедляются.

Цены вырастут, а штат сократится

Опрос выявил две важные тенденции, которые напрямую повлияют на кошельки украинцев. Во-первых, из-за ожидаемого подорожания сырья и материалов бизнес во всех секторах планирует повышать цены на собственные товары и услуги.

Во-вторых, ситуация на рынке труда остается напряженной. Единственной отраслью, которая планирует нанимать новых людей, стало строительство. Все остальные сферы, и в первую очередь промышленность, готовятся к дальнейшему сокращению количества своих работников.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
