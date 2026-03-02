Курсы доллара и евро выросли в понедельник на украинском межбанке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: доллар и евро выросли на межбанке
|
Открытие 2 марта
|
Закрытие 2 марта
|
Изменения
|
43,10/43,13
|
43,32/43,35
|
Двадцать два из двадцати двух
|
50,51/50,53
|
50,76/50,78
|
25/25
Официальный курс: доллар — 43,23 грн, евро — 50,60 грн.
Средний курс в банках: 43,00−43,45 грн/доллар, 50,55−51,12 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,20−43,30, евро — 50,95−51,15 грн.
Источник: Минфин
