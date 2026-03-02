Отказ SEC от проверок заставил Уолл-стрит тратиться на адвокатов

Изменение подхода Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к управлению акционерными предложениями создало правовой хаос на рынке. Предоставив компаниям больше свободы в выборе вопросов для голосования на ежегодных собраниях, регулятор столкнулся с массовым недовольством инвесторов, которые теперь вынуждены отстаивать свои права в судах. Об этом сообщает Reuters 2 марта.

Свобода действий для корпораций

В ноябре SEC отказалась от традиционной процедуры, по которой компании должны были получать одобрение от сотрудников Комиссии перед тем, как отклонять инициативы акционеров. Вместо этого руководство корпораций получило более широкие полномочия самостоятельно решать, какие резолюции попадут в их информационные бюллетени — обязательные документы, выпускаемые накануне собраний.

Хотя источник, знакомый с позицией агентства, объяснил такой шаг желанием сэкономить время персонала, активисты видят в этом другой мотив. Они опасаются, что эти изменения полностью согласуются с политикой назначенных Дональдом Трампом регуляторов, направленной на подавление усилий акционеров в отношении экологических, социальных и управленческих (ESG) инвестиций. К тому же многие республиканцы из штатов, специализирующихся на добыче энергоресурсов, открыто критикуют ESG-направление за то, что оно, по их мнению, снижает корпоративные прибыли.

Угроза судебных разбирательств заставляет компании колебаться

Несмотря на полученную власть, угроза судебных исков сделала американские публичные компании гораздо более осторожными. Группа активистов As You Sow в этом году подала уже 47 резолюций, и корпорации воспользовались новыми полномочиями, чтобы заблокировать только около шести из них. Это почти такой же показатель, как и в прошлом году, когда бизнес отклонил 8 из 63 подобных инициатив.

Генеральный директор As You Sow Энди Бехар так прокомментировал выбор, который стоит перед бизнесом: «Компании должны решить: вы хотите иметь хорошие отношения со своими акционерами или вы хотите платить своим корпоративным юристам миллионы?».

Как SEC ограничивает права мелких инвесторов

Решение SEC прекратить рассмотрение так называемых писем «no-action» (запросов компаний с просьбой подтвердить, что регулятор не будет наказывать их за исключение акционерного предложения) стало лишь началом более масштабных изменений. В начале 2026 года Комиссия под руководством назначенного Дональдом Трампом председателя Пола Аткинса пошла еще дальше, запретив акционерам, владеющим акциями на сумму менее 5 миллионов долларов, публиковать «освобожденные от регистрации обращения» (exempt solicitations) в государственной системе раскрытия информации EDGAR.

Ранее этот инструмент позволял мелким инвесторам объяснять другим акционерам суть своих резолюций или публично обосновывать свою позицию. По мнению правозащитных групп, такие односторонние действия регулятора направлены на то, чтобы вытеснить «политизированные» ESG-вопросы из корпоративной повестки дня, концентрируя влияние исключительно в руках советов директоров и институциональных инвесторов-гигантов.