Цены на газ в Европе подскочили на 50%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 марта 2026, 16:37 Читати українською

Цены на газ в Европе подскочили на 50%

Фьючерсы на газ в Европе подскочили в моменте более чем на 50% — до максимума с сентября прошлого года — на фоне конфликта Ирана с США и Израилем, пишет Bloomberg.

Фьючерсы на газ в Европе подскочили в моменте более чем на 50% — до максимума с сентября прошлого года — на фоне конфликта Ирана с США и Израилем, пишет Bloomberg. ► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто взвинтило ценыЦены на газ в Европе начали подниматься после того, как танкеры в эти выходные начали избегать движения Ормузскому проливу — узкому водному пути у берегов Ирана, который является ключевым маршрутом для транспортировки энергоносителей.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что взвинтило цены

Цены на газ в Европе начали подниматься после того, как танкеры в эти выходные начали избегать движения Ормузскому проливу — узкому водному пути у берегов Ирана, который является ключевым маршрутом для транспортировки энергоносителей. По этому переходу перевозится около пятой части мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и нефти.

Рост на газ 2 марта ускорился после сообщений об атаках иранских дронов на заводы QatarEnergy, что вынудило компанию остановить производство СПГ на объектах в Рас-Лаффане и Месаиде в Катаре, говорится в заявлении компании.

Как долго будут действовать эти ограничения, в QatarEnergy не уточнили. Речь идет о крупнейшем в мире экспортном терминале, пишет Bloomberg — завод QatarEnergy в Рас-Лаффане обеспечивает около одной пятой мирового объема поставок СПГ.

Что говорят аналитики

Ситуация грозит стать самым серьезным потрясением для газовых рынков с момента начала конфликта в Украине четыре года назад, который перекроил мировую энергетическую торговлю, сообщил старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Майк Фулвуд.

Хотя основным покупателем СПГ, который поставляется с Ближнего Востока, являются страны Азии, любые перебои усиливают конкуренцию за альтернативные источники поставок, что гонит цены вверх по всему миру, включая Европу, объясняет агентство.

Европа находится в особо уязвимом положении. Хотя зима подходит к концу и потребление газа снижается, запасы в хранилищах необычайно малы. Региону необходимо импортировать огромные объемы СПГ этим летом, чтобы заполнить их к следующему отопительному сезону.

«Главный вопрос для трейдеров сейчас — как долго пролив будет оставаться закрытым. Чем дольше он будет закрыт, тем выше поднимутся цены», — отметил директор по газу и СПГ в Европе компании Wood Mackenzie Том Марцек-Мансер.

Кроме того, с четверга, 5 марта, более половины крупнейших мировых клубов морского страхования прекращают покрытие военных рисков для судов в Персидском заливе, выяснил Bloomberg.

Ранее о том, что действующие страховые полисы судов, следующих через Персидский залив и Ормузский пролив, будут аннулированы, а цены на услуги могут вырасти до 50%, сообщала Financial Times. Отсутствие страховых гарантий может привести к снижению активности перевозок в данном регионе, указывает Bloomberg.

Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает lider2000 и 34 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами