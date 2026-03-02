Цены на газ в Европе подскочили на 50%

Фьючерсы на газ в Европе подскочили в моменте более чем на 50% — до максимума с сентября прошлого года — на фоне конфликта Ирана с США и Израилем, пишет Bloomberg.

Что взвинтило цены

Цены на газ в Европе начали подниматься после того, как танкеры в эти выходные начали избегать движения Ормузскому проливу — узкому водному пути у берегов Ирана, который является ключевым маршрутом для транспортировки энергоносителей. По этому переходу перевозится около пятой части мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и нефти.

Рост на газ 2 марта ускорился после сообщений об атаках иранских дронов на заводы QatarEnergy, что вынудило компанию остановить производство СПГ на объектах в Рас-Лаффане и Месаиде в Катаре, говорится в заявлении компании.

Как долго будут действовать эти ограничения, в QatarEnergy не уточнили. Речь идет о крупнейшем в мире экспортном терминале, пишет Bloomberg — завод QatarEnergy в Рас-Лаффане обеспечивает около одной пятой мирового объема поставок СПГ.

Что говорят аналитики

Ситуация грозит стать самым серьезным потрясением для газовых рынков с момента начала конфликта в Украине четыре года назад, который перекроил мировую энергетическую торговлю, сообщил старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Майк Фулвуд.

Хотя основным покупателем СПГ, который поставляется с Ближнего Востока, являются страны Азии, любые перебои усиливают конкуренцию за альтернативные источники поставок, что гонит цены вверх по всему миру, включая Европу, объясняет агентство.

Европа находится в особо уязвимом положении. Хотя зима подходит к концу и потребление газа снижается, запасы в хранилищах необычайно малы. Региону необходимо импортировать огромные объемы СПГ этим летом, чтобы заполнить их к следующему отопительному сезону.

«Главный вопрос для трейдеров сейчас — как долго пролив будет оставаться закрытым. Чем дольше он будет закрыт, тем выше поднимутся цены», — отметил директор по газу и СПГ в Европе компании Wood Mackenzie Том Марцек-Мансер.

Кроме того, с четверга, 5 марта, более половины крупнейших мировых клубов морского страхования прекращают покрытие военных рисков для судов в Персидском заливе, выяснил Bloomberg.

Ранее о том, что действующие страховые полисы судов, следующих через Персидский залив и Ормузский пролив, будут аннулированы, а цены на услуги могут вырасти до 50%, сообщала Financial Times. Отсутствие страховых гарантий может привести к снижению активности перевозок в данном регионе, указывает Bloomberg.