Официальный курс: НБУ ослабил гривну к доллару, но укрепил в паре с евро

Нацбанк установил новые курсы гривны к евро, доллару и польскому злотому на вторник, 2 марта. Согласно информации на сайте регулятора, курс доллара вырос, а евро наоборот упало.

Курс доллара

На вторник НБУ установил такой курс доллара: 43,23 грн. Это на 13 копеек больше, чем в понедельник (43,10).

Исторический максимум доллара: 43,41 (19.01.26).

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 50,60 грн, что на 27 копеек меньше, чем в понедельник (50,87).

Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26).

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на вторник: 12,04 грн (в понедельник курс был 11,94 грн).

