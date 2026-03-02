Нацбанк установил новые курсы гривны к евро, доллару и польскому злотому на вторник, 2 марта. Согласно информации на сайте регулятора, курс доллара вырос, а евро наоборот упало.
Официальный курс: НБУ ослабил гривну к доллару, но укрепил в паре с евро
Курс доллара
На вторник НБУ установил такой курс доллара: 43,23 грн. Это на 13 копеек больше, чем в понедельник (43,10).
Исторический максимум доллара: 43,41 (19.01.26).
Курс евро
В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 50,60 грн, что на 27 копеек меньше, чем в понедельник (50,87).
Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Официальный курс польского злотого на вторник: 12,04 грн (в понедельник курс был 11,94 грн).
Комментарии - 1
А если «конфликт» с Ираном затянется, НБУ заработает «пару копеек», ну и соответственно с ЕВРО, прямо сейчас курс ЕЦБ — 1.171 к доллару. , подождем вечера и увидим что скажет (читать, рассчитывает заработать) НБУ.