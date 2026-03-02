Стоимость золота достигла 5400 на фоне эскалации на Ближнем Востоке

В понедельник цена на золото подскочила более чем на 2%, преодолев барьер в 5400 долларов за унцию и обновив максимум за более чем месяц. Такой резкий скачок стоимости металла вызван паническим спросом на безопасные активы после того, как в выходные дни Соединенные Штаты и Израиль нанесли совместные военные удары по территории Ирана.

Геополитический кризис

В результате атаки союзников погиб верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. Это событие катастрофически повысило градус напряжения в регионе и нарушило движение морского транспорта в Персидском заливе, который является одним из важнейших мировых источников нефти.

Иранская сторона не замедлила с ответом, нанеся серию ударов по американским военным базам, расположенным в соседних государствах. Под масштабный обстрел попали объекты США в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии, Иордании, Ираке и Сирии.

Исторический рекорд: золото дорожает седьмой месяц подряд

Февральские торги зафиксировали седьмой месяц непрерывного роста цены на золото, что стало самым длительным периодом такого ценового ралли с 1973 года. Основой для этого тренда стали не только вспышки геополитических конфликтов, но и кардинальное изменение курса международных отношений, инициированное президентом США Трампом.

Кроме того, драгоценный металл получает мощную поддержку от центральных банков разных стран, которые активно скупают золото для своих резервов. В то же время частные инвесторы массово отворачиваются от суверенных государственных облигаций и национальных валют, пытаясь спасти свои капиталы.