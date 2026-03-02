По итогам января 2026 года в странах ЕС было реализовано 799,6 тыс. новых легковых авто. Крупнейшим рынком в ЕС остается Германия, где за месяц было зарегистрировано почти 194 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6,6% меньше, чем в январе прошлого года. Наименьшее количество авто зарегистрировано на Мальте — 559 ед., пишет Укравтопром.
Кто покупает больше всего автомобилей в Европе: рейтинг стран
Топ-5 крупнейших рынков Евросоюза
- Германия — 193981 авто (-6,6%);
- Италия — 141993 ед. (+6,2%);
- Франция — 107157 ед. (-6,6%);
- Испания — 73103 ед. (+1,1%);
- Польша — 40281 ед. (-9%).
Самые маленькие рынки ЕС
- Литва — 2833 ед. (-0,1%);
- Латвия — 1510 ед. (+12,4%);
- Эстония — 1359 ед. (+156%);
- Кипр — 1293 ед. (-17,4%);
- Мальта — 559 ед. (+38,6%).
В Украине в январе 2026 года было реализовано 5130 новых легковых автомобилей.
Источник: Минфин
