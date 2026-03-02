Кто покупает больше всего автомобилей в Европе: рейтинг стран

По итогам января 2026 года в странах ЕС было реализовано 799,6 тыс. новых легковых авто. Крупнейшим рынком в ЕС остается Германия, где за месяц было зарегистрировано почти 194 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6,6% меньше, чем в январе прошлого года. Наименьшее количество авто зарегистрировано на Мальте — 559 ед., пишет Укравтопром.