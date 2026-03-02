55% жителей украинских городов рассматривают переезд в село — опрос «Минфина»

Более половины опрошенных — 55% готовы рассмотреть переезд из города в сельскую местность. Об этом свидетельствуют результаты анонимного онлайн-опроса в телеграм-канале «Минфина», в котором приняли участие 1762 респондента.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Самый популярный формат — покупка земли и строительство собственного дома: этот вариант выбрали 28% участников.

Еще 15% склоняются к установке модульного дома на приобретенном участке, а 12% готовы купить старый дом и восстановить его.

В то же время, 45% респондентов отметили, что не хотели бы переезжать из города в село.

Таким образом, результаты демонстрируют: несмотря на урбанизационные тенденции, запрос на жизнь вне больших городов остается существенным.

Большинство допускающих переезд связывают его с возможностью иметь собственный дом, землю и больше пространства — при условии развития инфраструктуры и рабочих возможностей в общинах.