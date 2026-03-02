Multi от Минфин
Доллар взлетел на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Доллар США резко вырос в понедельник, достигнув пятинедельного максимума, после того как удары США и Израиля по Ирану повысили спрос на защитные активы. К 11:45 индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине из шести других валют, вырос на 0,6% до 98,187, торгуясь на самом высоком уровне с конца января.

Доллар США резко вырос в понедельник, достигнув пятинедельного максимума, после того как удары США и Израиля по Ирану повысили спрос на защитные активы.

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Доллар взлетел на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты и Израиль нанесли военные удары по Ирану в выходные дни, в результате которых погиб верховный лидер Али Хаменеи, а атаки продолжились и в понедельник после ответных действий Ирана, при этом взрывы были зафиксированы по всему Израилю, ОАЭ, Катару, Бахрейну и Кувейту.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые удары будут продолжаться «столько, сколько потребуется», что подчеркивает риск затяжного конфликта и усиливает беспокойство на рынках.

«События этих выходных явно позитивны для доллара, и мы выделяем три действующих канала. Первый — это энергетическая независимость США и энергетическая зависимость Европы и Азии», — отметили аналитики ING в своей записке.

«Второй канал — это то, что все это означает для политики Федеральной резервной системы. Примечательно, что фьючерсные контракты на ставку ФРС упали на 3−4 тика в Азии, исходя из мнения, что ФРС может не снизить ставки дважды в этом году», — добавили в ING.

«Третий и связанный с ним канал заключается в том, что более высокие цены на энергоносители и вопросы о способности ФРС снижать ставки остановят и потенциально развернут вспять потоки портфельных инвестиций на развивающиеся рынки».

Евро и фунт отступают; швейцарский франк пользуется спросом

В Европе пара EUR/USD снизилась на 0,6% до 1,1741, при этом единая валюта находится под давлением, поскольку конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на энергоносители в регионе.

«Более высокие цены на энергоносители заставят инвесторов пересмотреть свои взгляды на возрождение европейской промышленности. Тем не менее, мировая экономика находится в гораздо лучшем положении, чем когда цены на энергоносители резко выросли в марте 2022 года, и сейчас существует больше бюджетной поддержки, чем тогда», — заявили в ING.

«Если не произойдет какой-то ранней деэскалации, пара EUR/USD легко может быть отброшена обратно к области 1,1575/1,1650, с внешним риском до области 1,1575/1,1600. Инвесторы были правы, ставя под сомнение статус доллара как защитного актива в этом году, но учитывая характер этого шока (энергетический), именно доллар выиграет больше всего».

Пара GBP/USD упала на 0,8% до 1,3375, при этом фунт стерлингов находится под давлением, в то время как пара EUR/CHF снизилась на 0,3% до 0,9055, поскольку защитный швейцарский франк взлетел до самого сильного уровня за более чем десятилетие по отношению к евро.

«Швейцарскому национальному банку это не понравится, но ожидайте, что сейчас внимание снова переключится на отрицательные процентные ставки в Швейцарии. Рынок CHF OIS показывает, что месячная ставка OIS оценивается в -12 б.п. через год. Она вполне может быть оценена в -25 б.п., поскольку давление покупателей на франк сохраняется», — добавили в ING.

Иена падает на фоне роста цен на нефть

В Азии пара USD/JPY выросла на 0,7% до 157,07, поскольку трейдеры оценивают влияние скачка цен на энергоносители на импорт нефти, в то время как возросшая неопределенность, вероятно, побудит Банк Японии занять более осторожную позицию, что еще больше снизит вероятность повышения ставки в ближайшем будущем.

Пара USD/CNY выросла на 0,4% до 6,8842, поднявшись выше 34-месячных минимумов, достигнутых на прошлой неделе, в то время как пара AUD/USD упала на 0,7% до 0,7069, при этом чувствительный к риску австралийский доллар сильно пострадал от влияния более высоких цен на нефть.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
