українська
Сменить язык на українська

2 марта 2026, 13:55 Читати українською

Отмена актов выполненных работ: почему ФЛП не стоит радоваться новому закону о бухучете

Украинские предприниматели массово обсуждают долгожданную «отмену» актов выполненных работ, однако реальность оказалась несколько иной. Подписанный недавно закон не уничтожает этот вид документации полностью, а лишь позволяет при определенных условиях не собирать подписи клиентов и не указывать часть реквизитов, приближая отечественные правила к западным стандартам инвойсов.

Украинские предприниматели массово обсуждают долгожданную «отмену» актов выполненных работ, однако реальность оказалась несколько иной.

Развенчание мифа: что на самом деле приняли

Сами акты никуда не исчезают. Главная суть изменений в статью 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (Закон № 4791-IX, подписанный Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком) заключается в том, что отсутствие в первичном документе некоторых данных больше не будет считаться нарушением требований к их оформлению.

Речь идет о возможности не указывать:

  • должности и фамилии лиц, ответственных за осуществление и правильность оформления хозяйственной операции;
  • личная подпись заказчика или другие данные, позволяющие идентифицировать лицо-клиента, участвовавшего в операции.

Фактически, это именно те реквизиты, которых, в отличие от классических актов выполненных работ, обычно нет в обычных счетах-фактурах. Однако, чтобы работать по таким упрощенным правилам, бизнес должен выполнить строгие условия. Во-первых, такой формат документирования должен быть заранее закреплен в письменном договоре. Во-вторых, документ должен содержать информацию о дате (или периоде) оказания услуги или аренды, а сама операция должна быть проведена в бухгалтерском учете именно в периоде ее фактического осуществления.

Кому упрощение не поможет

Свобода от актов оказалась доступной для ограниченного круга налогоплательщиков. В частности, этими изменениями вообще не смогут воспользоваться физические лица-предприниматели (ФЛП), поскольку они по закону не ведут полноценного бухгалтерского учета.

Кроме того, закон оставляет старые строгие правила и обязательные подписи для целого ряда операций. Упрощенный порядок не применяется, если:

  • услуги или работы оплачиваются за счет публичных средств (деньги государственного или местных бюджетов, Нацбанка, госбанков, целевых и пенсионных фондов, а также доходы государственных и коммунальных предприятий, полученные от их деятельности);
  • речь идет о договорах аренды (найма) государственного или коммунального имущества;
  • выполняются строительные подряды или проектно-изыскательские работы;
  • заключаются договоры о пожертвовании, благотворительной или гуманитарной помощи.

Скрытые налоговые риски

Те предприятия, которые имеют право на упрощение и решат им воспользоваться, рискуют в будущем получить неприятные вопросы от Государственной налоговой службы.

Дело в том, что дата возникновения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Украине определяется по так называемому «правилу первого события». Проблема заключается в том, что законодатели изменили правила только для бухгалтерского учета, но не внесли никаких зеркальных изменений в Налоговый кодекс. Более того, в принятом документе даже нет поручений для правительства разработать такие налоговые изменения.

Когда новые правила заработают

Закон вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования. С этого момента Кабинет Министров Украины будет иметь три месяца, чтобы привести все свои нормативно-правовые акты в соответствие с новыми требованиями. Аналогичную рекомендацию обновить собственные документы в течение трех месяцев получил и Национальный банк Украины.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
