Украинские предприниматели массово обсуждают долгожданную «отмену» актов выполненных работ, однако реальность оказалась несколько иной. Подписанный недавно закон не уничтожает этот вид документации полностью, а лишь позволяет при определенных условиях не собирать подписи клиентов и не указывать часть реквизитов, приближая отечественные правила к западным стандартам инвойсов.
Отмена актов выполненных работ: почему ФЛП не стоит радоваться новому закону о бухучете
Развенчание мифа: что на самом деле приняли
Сами акты никуда не исчезают. Главная суть изменений в статью 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (Закон № 4791-IX, подписанный Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком) заключается в том, что отсутствие в первичном документе некоторых данных больше не будет считаться нарушением требований к их оформлению.
Речь идет о возможности не указывать:
- должности и фамилии лиц, ответственных за осуществление и правильность оформления хозяйственной операции;
- личная подпись заказчика или другие данные, позволяющие идентифицировать лицо-клиента, участвовавшего в операции.
Фактически, это именно те реквизиты, которых, в отличие от классических актов выполненных работ, обычно нет в обычных счетах-фактурах. Однако, чтобы работать по таким упрощенным правилам, бизнес должен выполнить строгие условия. Во-первых, такой формат документирования должен быть заранее закреплен в письменном договоре. Во-вторых, документ должен содержать информацию о дате (или периоде) оказания услуги или аренды, а сама операция должна быть проведена в бухгалтерском учете именно в периоде ее фактического осуществления.
Кому упрощение не поможет
Свобода от актов оказалась доступной для ограниченного круга налогоплательщиков. В частности, этими изменениями вообще не смогут воспользоваться физические лица-предприниматели (ФЛП), поскольку они по закону не ведут полноценного бухгалтерского учета.
Кроме того, закон оставляет старые строгие правила и обязательные подписи для целого ряда операций. Упрощенный порядок не применяется, если:
- услуги или работы оплачиваются за счет публичных средств (деньги государственного или местных бюджетов, Нацбанка, госбанков, целевых и пенсионных фондов, а также доходы государственных и коммунальных предприятий, полученные от их деятельности);
- речь идет о договорах аренды (найма) государственного или коммунального имущества;
- выполняются строительные подряды или проектно-изыскательские работы;
- заключаются договоры о пожертвовании, благотворительной или гуманитарной помощи.
Скрытые налоговые риски
Те предприятия, которые имеют право на упрощение и решат им воспользоваться, рискуют в будущем получить неприятные вопросы от Государственной налоговой службы.
Дело в том, что дата возникновения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Украине определяется по так называемому «правилу первого события». Проблема заключается в том, что законодатели изменили правила только для бухгалтерского учета, но не внесли никаких зеркальных изменений в Налоговый кодекс. Более того, в принятом документе даже нет поручений для правительства разработать такие налоговые изменения.
Когда новые правила заработают
Закон вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования. С этого момента Кабинет Министров Украины будет иметь три месяца, чтобы привести все свои нормативно-правовые акты в соответствие с новыми требованиями. Аналогичную рекомендацию обновить собственные документы в течение трех месяцев получил и Национальный банк Украины.
Комментарии