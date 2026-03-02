Bitget отмечает Международный женский день, призывая женщин формировать будущее Web3

Bitget , крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), с гордостью отмечает Международный женский день в рамках флагманской инициативы Blockchain4Her , подтверждая приверженность принципам инклюзивности и гендерного разнообразия как ключевым факторам долгосрочного роста блокчейн-индустрии.

Кампания строится вокруг вопроса: «Как можно достичь массового принятия без женщин?» — и призывает индустрию признать фундаментальную реальность: исключение половины населения мира создает структурные ограничения для ликвидности, инноваций и доходности. Bitget рассматривает гендерную инклюзию не только как социальную ответственность, но и как коммерческую и экономическую необходимость для устойчивого развития отрасли.

«Мы уже знаем, что существует множество проблем, связанных с представленностью женщин, особенно в STEM-направлениях. Даже в криптоиндустрии разрыв остается значительным», — отметила Грейси Чен, CEO Bitget. «Именно крупные игроки должны признавать возможности и влияние женщин, особенно в финансовом секторе. Даже самый небольшой шаг имеет значение».

В честь Международного женского дня Bitget запускает глобальную инициативу в социальных сетях, направленную на выявление и преодоление неосознанных предубеждений в Web3. Видеокампания исследует, как женщины все активнее занимают пространства, исторически формировавшиеся мужчинами, и подчёркивает, что подлинный прогресс возможен тогда, когда женщины берут на себя роль в формировании будущего. Лидеры индустрии, разработчики, создатели и пользователи приглашаются поделиться своими взглядами и конкретными действиями, способствующими созданию более инклюзивных и ответственных структур в Web3.

Кроме того, Bitget совместно с Bitget Wallet запускает лимитированную карту к Международному женскому дню. Дизайн карты отражает идеи борьбы с предвзятостью и поддержки инклюзивности, а также предлагает эксклюзивные преимущества для пользователей, поддерживающих гендерное разнообразие в блокчейн-пространстве, превращая позицию в пользу равенства в видимое повседневное участие. Владельцы карты Bitget Wallet могут осуществлять платежи по всему миру с использованием Mastercard и Visa в более чем 50 странах Европы, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Офлайн-активности являются важной частью кампании. Развивая концепцию «Lady Forward», представленную в прошлом году, Bitget проведет серию интерактивных мероприятий в Юго-Восточной Азии, Восточной Азии, Европе, странах СНГ и Латинской Америке. Эти встречи создаются как безопасные и открытые пространства, где женщины могут делиться опытом, расширять профессиональные связи и участвовать в обсуждениях лидерства, финансов и технологий.

Программа мероприятий включает творческие мастер-классы — флористику, создание парфюма, керамику, нейл-арт — а также нетворкинг-сессии и панельные дискуссии с участием женщин-лидеров из Web2 и Web3. В частности, в Юго-Восточной Азии Bitget организует мини-конференцию, панельные обсуждения и ужин-ифтар, подчеркивая приверженность культурной инклюзивности и диалогу внутри сообщества.

Своей кампанией к Международному женскому дню Bitget продолжает развивать инициативу Blockchain4Her как долгосрочное обязательство по трансформации участия в криптоиндустрии, рассматривая разнообразие не как ограничение, а как катализатор более широкого принятия и устойчивого роста рынков.