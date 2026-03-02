Bitget отмечает Международный женский день, призывая женщин формировать будущее Web3

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 марта 2026, 11:31 Читати українською

Bitget отмечает Международный женский день, призывая женщин формировать будущее Web3

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), с гордостью отмечает Международный женский день в рамках флагманской инициативы Blockchain4Her, подтверждая приверженность принципам инклюзивности и гендерного разнообразия как ключевым факторам долгосрочного роста блокчейн-индустрии.

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), с гордостью отмечает Международный женский день в рамках флагманской инициативы Blockchain4Her, подтверждая приверженность принципам инклюзивности и гендерного разнообразия как ключевым факторам долгосрочного роста блокчейн-индустрии

Кампания строится вокруг вопроса: «Как можно достичь массового принятия без женщин?» — и призывает индустрию признать фундаментальную реальность: исключение половины населения мира создает структурные ограничения для ликвидности, инноваций и доходности. Bitget рассматривает гендерную инклюзию не только как социальную ответственность, но и как коммерческую и экономическую необходимость для устойчивого развития отрасли.

«Мы уже знаем, что существует множество проблем, связанных с представленностью женщин, особенно в STEM-направлениях. Даже в криптоиндустрии разрыв остается значительным», — отметила Грейси Чен, CEO Bitget. «Именно крупные игроки должны признавать возможности и влияние женщин, особенно в финансовом секторе. Даже самый небольшой шаг имеет значение».

В честь Международного женского дня Bitget запускает глобальную инициативу в социальных сетях, направленную на выявление и преодоление неосознанных предубеждений в Web3. Видеокампания исследует, как женщины все активнее занимают пространства, исторически формировавшиеся мужчинами, и подчёркивает, что подлинный прогресс возможен тогда, когда женщины берут на себя роль в формировании будущего. Лидеры индустрии, разработчики, создатели и пользователи приглашаются поделиться своими взглядами и конкретными действиями, способствующими созданию более инклюзивных и ответственных структур в Web3.

Кроме того, Bitget совместно с Bitget Wallet запускает лимитированную карту к Международному женскому дню. Дизайн карты отражает идеи борьбы с предвзятостью и поддержки инклюзивности, а также предлагает эксклюзивные преимущества для пользователей, поддерживающих гендерное разнообразие в блокчейн-пространстве, превращая позицию в пользу равенства в видимое повседневное участие. Владельцы карты Bitget Wallet могут осуществлять платежи по всему миру с использованием Mastercard и Visa в более чем 50 странах Европы, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Офлайн-активности являются важной частью кампании. Развивая концепцию «Lady Forward», представленную в прошлом году, Bitget проведет серию интерактивных мероприятий в Юго-Восточной Азии, Восточной Азии, Европе, странах СНГ и Латинской Америке. Эти встречи создаются как безопасные и открытые пространства, где женщины могут делиться опытом, расширять профессиональные связи и участвовать в обсуждениях лидерства, финансов и технологий.

Программа мероприятий включает творческие мастер-классы — флористику, создание парфюма, керамику, нейл-арт — а также нетворкинг-сессии и панельные дискуссии с участием женщин-лидеров из Web2 и Web3. В частности, в Юго-Восточной Азии Bitget организует мини-конференцию, панельные обсуждения и ужин-ифтар, подчеркивая приверженность культурной инклюзивности и диалогу внутри сообщества.

Своей кампанией к Международному женскому дню Bitget продолжает развивать инициативу Blockchain4Her как долгосрочное обязательство по трансформации участия в криптоиндустрии, рассматривая разнообразие не как ограничение, а как катализатор более широкого принятия и устойчивого роста рынков.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами