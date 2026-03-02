Multi от Минфин
2 марта 2026, 12:44

Saudi Aramco остановила работу своего завода после иранского удара

Компания Saudi Aramco приостановила работу своего нефтеперерабатывающего завода в Рас-Таннуре после удара беспилотника в этом районе, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Об этом пишет Bloomberg.

Компания Saudi Aramco приостановила работу своего нефтеперерабатывающего завода в Рас-Таннуре после удара беспилотника в этом районе, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Убытки Aramco

Этот НПЗ, один из крупнейших в Саудовской Аравии, способен перерабатывать 550 000 баррелей сырой нефти в сутки. Расположенный на побережье Персидского залива завод был остановлен ранее в понедельник в качестве меры предосторожности, пока Aramco оценивает ущерб. По словам источников, возгорание на объекте взято под контроль.

Цены на нефть в Лондоне выросли почти на 10% после начала боевых действий на Ближнем Востоке в выходные: США и Израиль атаковали Иран, а Тегеран в ответ выпустил сотни ракет и беспилотников по странам региона.

Атака на крупную энергетическую инфраструктуру является кошмарным сценарием для нефтяных рынков, учитывая, что морское сообщение через критически важный Ормузский пролив уже практически остановлено на фоне эскалации напряженности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
