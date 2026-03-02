Вместе с Bybit: стабильный доход и долгосрочные планы на фоне рыночного спада

Индекс страха и жадности упал до исторических минимумов, а биткоин резко отступил от пиковых значений. В моменты неопределенности криптосообществу нужны стабильность, ясность и возможности для получения дохода. Bybit , вторая по торговому объему криптовалютная биржа в мире, полностью разделяет это убеждение. В периоды волатильности Bybit не отступает, а делает шаг вперед. Биржа создает новые возможности, укрепляет продукты с фиксированной доходностью и поддерживает пользователей по всему миру.

«Мы уверены, что сейчас пользователям больше всего нужна стабильность, — отметила соучредитель и CEO Bybit Хелен Лиу. — Рынок обязательно восстановится. Наша текущая задача — поддержать сообщество, предложить возможности для стабильного заработка и показать, что Bybit всегда рядом».

Стабильность, когда она важнее всего

Пройдя через разные рыночные циклы, команда Bybit убедилась, как быстро меняются настроения и как сильно волатильность влияет на инвесторов. Сегодня компания упрощает доступ к доходности от стейблкоинов и инструментам повышения эффективности капитала. Эти решения помогут сохранить сбережения и получать предсказуемую прибыль в периоды нестабильности.

«Мы стремимся использовать любую возможность, чтобы обеспечить пользователям стабильный доход, — добавилаХелен. — Будь то ончейн-доходность от Mantle Vault или эффективность капитала с BYUSDT, цель одна: каждый доллар должен работать эффективнее. Это поможет сообществу пройти через период нестабильности уверенно и без лишнего стресса».

В Bybit считают, что текущая ситуация на рынке также демонстрирует глубокие структурные изменения в поведении инвесторов.

«Этот цикл отличается. Пользователи больше не гонятся за доходностью в 100х. Они стремятся защитить капитал и получать стабильную прибыль, что знаменует собой структурный, а не эмоциональный сдвиг».

Вместе с сообществом

Bybit выделит до $10 млн на продукты с фиксированной доходностью в стейблкоинах. Это даст пользователям больше возможностей для получения предсказуемой прибыли на волатильном рынке.

«В течение марта Bybit запустит ряд инициатив для заработка на стейблкоинах. Мы пришли в эту индустрию всерьез и надолго, — добавила Хелен. — Мы всегда поддерживали сообщество — как на бычьем, так и на медвежьем рынке. Инициативы со стейблкоинами помогут пользователям снизить финансовое давление в нестабильные времена. Мы инвестируем в социальную ответственность и развитие экосистемы, поскольку процветающая индустрия выгодна всем. Эта позиция неизменна — она лежит в основе принципов Bybit».

Bybit уверена, что именно моменты неопределенности показывают истинное лицо индустрии. Команды компании остаются на связи круглосуточно. Они открыто общаются с партнерами и пользователями, отдают приоритет прозрачности и действуют быстро, чтобы сообщество оставалось в курсе событий и сохраняло уверенность.

О Bybit

Bybit — вторая крупнейшая в мире криптовалютная биржа по торговому объему с глобальным сообществом из более чем 80 миллионов пользователей. Bybit была основана в 2018 году, и с тех пор биржа меняет взгляд на открытость в децентрализованном мире, а также создает более простую, открытую и равную экосистему для всех. Bybit поддерживает стратегическое партнерство с ведущими Web3-протоколами, чтобы обеспечить надежную инфраструктуру и стимулировать ончейн-инновации. Bybit известна своими безопасными кастодиальными услугами, разнообразными маркетплейсами, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и передовыми инструментами блокчейна. Это позволяет преодолевать разрыв между TradFi и DeFi, и помогать разработчикам, авторам и энтузиастам раскрывать весь потенциал Web3. Откройте будущее децентрализованных финансов на Bybit.com.