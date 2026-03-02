Курс валют на понедельник: обменники, банки, межбанк

В понедельник, 2 марта, на наличном рынке средний курс доллара потерял 7 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро потерял 17 копеек в покупке и 14 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 4 копейки, а в продаже 6 копеек. Евро потерял 13 копеек в покупке и 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,93−43,40 грн. Евро покупают за 50,60 грн, а продают за 51,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,14−43,25, евро — 50,95−51,23 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,10−43,13 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,51−50,53 грн/евро.

