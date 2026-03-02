С 1 марта Германия ужесточает правила борьбы с отмыванием денег

С 1 марта в Германии вступают в силу новые правила по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишет Аusnews.de.

Борьба с отмыванием денег

В пресс-релизе Центрального управления по расследованию финансовых операций (FIU) отмечается, что новая обязанность по уведомлениям является важным шагом.

Согласно заявлению ведомства, GwGMeldV позволит делать сообщения более единообразными, что ускорит и упростит их обработку. Это, в свою очередь, поможет укрепить аналитическую работу — как на ежедневном, так и на стратегическом уровне.

Прежде всего изменения касаются банков и кредитных организаций, но и обычные клиенты могут почувствовать их на практике — через более частые запросы от банка при переводах. В рамках мер против отмывания денег и финансирования терроризма банки обязаны сообщать о любых подозрительных операциях.

Новая обязанность банков с 1 марта 2026 года

С 1 марта банки обязаны сообщать о подозрительных операциях. Это могут быть, например: частые внесения наличных, крупные поступления денег, неясные цели переводов, международные переводы.

Банки также обязаны фиксировать, откуда пришли деньги и на что они будут потрачены. Если банк направляет информацию о подозрительной операции в Центральное управление по расследованию финансовых операций (FIU), он не имеет права предупреждать клиента, чтобы не дать шанс злоумышленникам.

Для обычных клиентов, которые совершают законные переводы, волноваться не о чем. Зарплата, арендные платежи или обычные переводы не вызывают подозрений. Проблемы могут возникнуть только при необычных транзакциях или если они не соответствуют финансовой ситуации клиента.

Изменения также затрагивают всех клиентов в части правил переводов, которые действуют с октября 2025 года.