Украина стремительно стареет: МВФ прогнозирует потерю 0,58% производительности ежегодно к 2050 году

В 2019 году специалисты МВФ в отчете «Demographic Headwinds in Central and Eastern Europe» проанализировали влияние старения населения на экономику 20 стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы до 2050 года. Ключевая проблема — стремительное старение трудовых ресурсов и его влияние на общую факторную производительность (TFP). В выборке стран есть и Украина. И для нас прогноз — один из самых тревожных. Об этом написал руководитель Международного центра научных исследований «Виртус» и главный редактор научного журнала Corporate Ownership and Control Александр Костюк.

Что говорит МВФ

Специалисты МВФ очень содержательно изучили этот и другие смежные вопросы, отправной точкой которых является старение трудовых ресурсов в странах Центральной и Восточной Европы и Балтии, сформировав в 2019 году прогноз к 2050 году.

В комментарии к сообщению есть ссылка на их содержательный отчет «Demographic Headwinds in Central and Eastern Europe». Итак, где среди выборки 20 стран есть Украина, то есть мы с вами?

Старение трудовых ресурсов в Украине

Как отмечает эксперт, если в 2015 году наш процент трудовых ресурсов возрастной группы 55+ в Украине равнялся 11,8%, то в 2050 году стоило бы ожидать роста почти вдвое — до 21,4%, то есть старение трудовых ресурсов в Украине очевидно (за под влиянием масштабной войны после трудов 55+).

При этом, если в 2015 году среди 20 стран региона Украина имела едва ли не самые молодые трудовые ресурсы, уступая только Турции (9,4% трудовых ресурсов 55+), то к 2050 году следует ожидать, что мы пропустим вперед уже минимум восемь стран — Беларусь, Словению, Турцию, Боснию, Герсию, Германию Польшу и займем место уже внутри списка.

На что влияет старение рабочей силы

В общем, старение рабочей силы может снизить темпы роста общей факторной производительности в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе и Западной Европе, но с существенными отличиями между регионами.

Существует неоднородность в старении рабочей силы и замедлении производительности в разных странах региона. В среднем за период 2020—2050 годов среднее ежегодное замедление роста общей факторной производительности (TFT) составляет 0,38 в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе и 0,34 в Западной Европе.

Среди 20 стран этого региона наибольшие потери общей факторной производительности от старения трудовых ресурсов ожидаются в Молдове — на 0,8 процентных пункта.

Украина имеет третий по размеру прогноз по потерям производительности за счет старения трудовых ресурсов — 0,58 процентных пункта ежегодно до 2050 года. К примеру, Словакия имеет замедление роста производительности на 0,8 процентных пункта, Румыния — на 0,45 Польша — на 0,33, Венгрия — на 0,3.

Общая факторная производительность является мерой производственной эффективности, поскольку она измеряет, сколько продукции можно выработать из определенного количества ресурсов, где внимание делится затратами труда и капитала. По научным расчетам начала 2000-х, для среднестатистической страны TFP обеспечивает 60 процентов роста производства на одного работника.

То есть замедление роста общей факторной производительности свидетельствует о замедлении роста ВВП страны. Если более подробно, то по расчетам МВФ, указанным выше, при условии старения трудовых ресурсов в странах Восточной Европы опыт работников не компенсирует дефицит кадров на рынке труда до 2050 года. В таком случае роль повышения знаний и навыков работников является критической для развития экономики. Это касается и Украины тоже.

То есть развитие образования на всех уровнях, включая образование на протяжении жизни и наука является абсолютным условием восстановления и развития Украины в условиях старения трудовых ресурсов.

«Таким образом, даже без учета влияния войны после 2022 года, прогноз МВФ, который был сделан несколько лет назад, требовал бы внимания правительства Украины. С учетом влияния войны старение трудовых ресурсов может ускориться, что создает риски для восстановления страны. На это стоит обратить внимание в контексте государственной политики развития образования и науки, человеческого капитала, инвестиций в него и создания системы стимулов для молодежи оставаться работать в стране. Понимаем ли мы сейчас, с какими вызовами уже столкнулась и столкнется в дальнейшем страна после завершения войны и именно человек должен быть в центре внимания государства? Это намек для политиков относительно того, каким должен быть правильный ответ на вопрос о приоритетах страны в войне и после нее. Правильный ответ — человек», — написал руководитель Международного Центра Научных исследований «Виртус».