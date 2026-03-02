1 марта вступили в силу изменения к программе «Национальный Кэшбэк». Теперь вместо фиксированных 10% кэшбек составляет 5% или 15% — в зависимости от категории товара. Об этом говорится в сообщении Ощадбанка.
С 1 марта вступили в силу изменения к программе «Национальный кэшбек»
Как изменилась программа
-
15% — на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта (отдельные непродовольственные товары, сыры, некоторые крупы и макаронные изделия).
- 5% — на товары украинского производства в категориях с более низкой долей импорта (преимущественно продукты питания, аптечные товары, товары для дома, сада и огорода).
Механика программы не меняется:
- средства автоматически зачисляются на карту «Национальный кэшбек»;
- сумму можно проверить в приложении «Дия»;
- дополнительных действий от участников не требуется.
Максимальная сумма кэшбека — до 3000 грн в месяц.
Напомним
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства объявило об обновлении перечня товаров и услуг, на которые можно тратить средства, полученные в рамках государственной программы Национальный Кэшбек. Изменения вступили в силу 22 ноября 2025 года.
Источник: Минфин
