С 1 марта вступили в силу изменения к программе «Национальный кэшбек»

1 марта вступили в силу изменения к программе «Национальный Кэшбэк». Теперь вместо фиксированных 10% кэшбек составляет 5% или 15% — в зависимости от категории товара. Об этом говорится в сообщении Ощадбанка.

Как изменилась программа

15% — на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта (отдельные непродовольственные товары, сыры, некоторые крупы и макаронные изделия).

5% — на товары украинского производства в категориях с более низкой долей импорта (преимущественно продукты питания, аптечные товары, товары для дома, сада и огорода).

Механика программы не меняется:

средства автоматически зачисляются на карту «Национальный кэшбек»;

сумму можно проверить в приложении «Дия»;

дополнительных действий от участников не требуется.

Максимальная сумма кэшбека — до 3000 грн в месяц.

Напомним

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства объявило об обновлении перечня товаров и услуг, на которые можно тратить средства, полученные в рамках государственной программы Национальный Кэшбек. Изменения вступили в силу 22 ноября 2025 года.