українська
2 марта 2026, 8:15 Читати українською

Фондовые рынки ОАЭ закрываются на два дня из-за ударов по Ирану

Объединенные Арабские Эмираты заявили, что два их ключевых рынка будут закрыты на два дня, чтобы избежать возможного обвала после того, как страна Персидского залива неоднократно терпела удары, когда Иран ответил на американо-израильские авиаудары, пишет Bloomberg.

Закрытие фондовых рынков

Фондовая биржа Абу-Даби и финансовый рынок Дубая будут закрыты 2 и 3 марта, говорится в заявлении Управления рынка капитала ОАЭ, отправленном по электронной почте.

«Управление будет продолжать следить за развитием событий в регионе и постоянно оценивать ситуацию, принимая любые дальнейшие меры по необходимости», — добавили там.

Атака на Дубай и Абу-Даби

С утра субботы Дубай и Абу-Даби столкнулись с сотнями ракетных атак и атак беспилотников со стороны Ирана, реагирующего на давление США и Израиля. Большинство из них были перехвачены, и сообщений о жертвах и повреждениях в нескольких районах обоих городов мало. Но атаки вызывают панику среди жителей и представляют огромную угрозу экономике ОАЭ и статусу стабильного финансового, логистического и туристического центра.

«Атаки США и Израиля на Иран грозят резким снижением спроса на недвижимость в ОАЭ, рискуя поглощением 350 000 единиц нового предложения, а также 120 миллионов посетителей торгового центра Dubai Mall и туризма в розничной торговле и гостиничном бизнесе», — написали аналитики.

«Застройщики ОАЭ, такие как Emaar, уязвимы, как и банки ОАЭ с большим циклическим влиянием».

Рыночная капитализация

Рыночная капитализация фондовых бирж ОАЭ составляет 1,1 триллиона долларов, что делает их 19 по величине в мире. Их вес в индексе развивающихся рынков MSCI Inc. составляет 1,4%.

Закрытие рынков является необычным явлением для страны. Помимо обычных праздников, фондовые биржи ОАЭ обычно закрываются только во время периодов национального траура, таких как произошедшая после смерти президента шейха Халифы бин Заида Аль Нахайяна в мае 2022 года.

Тем не менее, не редкость, когда страны закрывают свои фондовые рынки во времена неопределенности и потрясений.

Автор:
Роман Мирончук
