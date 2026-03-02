Multi от Минфин
2 марта 2026, 9:44

Сколько стоит заправить автомобиль в Польше и Украине и что будет с ценами дальше

Цены на топливо в Польше и Украине в последнее время продолжают колебаться, что оказывает значительное влияние на расходы водителей в обеих странах. Согласно последнему анализу e-petrol.pl, в Польше цены на 95-октановый бензин выросли до 5,74 злотых (69,20) за литр, что на 0,7 злотых больше, чем неделей ранее. Об этом пишет in Poland.

Цены на топливо в Польше и Украине в последнее время продолжают колебаться, что оказывает значительное влияние на расходы водителей в обеих странах.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько стоит заправить автомобиль в Польше

Дизельное топливо в Польше подорожало до 5,99 злотых за литр (71−72 грн), а автогаз — до 2,77 злотых (33,40 гривны) за литр. Высокие цены зафиксированы в Мазовецком воеводстве, где цены на бензин и дизель превышают средние показатели по стране.

Сколько стоит заправить авто в Украине

В пятницу, 27 февраля, средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 1 коп. до 61,84 грн/л, на дизельное топливо — на 5 коп. до 61,60 грн/л.

В частности, зафиксированы следующие средние цены на топливо: бензин марки А-95 (премиум) — 66,68 грн/л (подорожал на 1 коп.); бензин марки А-95 — 61,84 грн/л (дорожал на 1 коп.); бензин марки А-92 — 59,75 грн/л; дизельное топливо — 61,60 грн/л (дорожало на 5 коп.).

Средняя цена автогаза составляет 38,50 грн/л, что на 1 коп. меньше по сравнению с предыдущим днем.

Что будет с ценами на топливо?

По словам директора группы компаний PRIME Дмитрия Леушкина, не спешите паниковать по ценам ГСМ.

«В целом пока все выглядит более-менее контролируемо. Вероятно, рынок все же откроется с грохотом, но до 80 долларов за баррель цена не долетит и, вероятно, будет снижаться, но не сразу. Первые дни войны (США, Иран, Израиль) будут лихорадить рынок нефти, как только инициатива окончательно перейдет к Штатам, как только перестанут летать ракеты из Ирана — это будет сильным сигналом к успокоению рынка.

В сухом остатке:

  • Опт с понедельника прыгнет, здесь к «бабушке не ходи», наши трейдеры любой кипиш не пропустят, чтобы на нем денег поднять.
  • Розница сама по себе имеет отложенную гривну роста на литр в неделю, вероятно будет и вторая гривна просматриваться, но не сразу же числа до 10 марта.
  • Ну что сказать? Подорожает, без вариантов. Когда нефть развернется, то так и не подешевеет", — подытожил эксперт.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
