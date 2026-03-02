Multi от Минфин
2 марта 2026, 9:03 Читати українською

Hyundai инвестирует $6,3 млрд в строительство ИИ-дата-центра и производство роботов

Hyundai Motor инвестирует 9 трлн вон (около $6,3 млрд) в развитие искусственного интеллекта, робототехники и водородной энергетики, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство земельных ресурсов Южной Кореи.

Hyundai Motor инвестирует 9 трлн вон (около $6,3 млрд) в развитие искусственного интеллекта, робототехники и водородной энергетики, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство земельных ресурсов Южной Кореи.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКлючевые проекты инвестиционной программыКлючевым проектом инвестиционной программы станет строительство дата-центра для ИИ стоимостью 5,8 трлн вон, оснащенного 50 тысячами графических процессоров для разработки автономных автомобилей и обучения роботов.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые проекты инвестиционной программы

Ключевым проектом инвестиционной программы станет строительство дата-центра для ИИ стоимостью 5,8 трлн вон, оснащенного 50 тысячами графических процессоров для разработки автономных автомобилей и обучения роботов.

Также компания запустит первый в стране завод по производству роботов стоимостью 400 млрд вон с перспективой создания кластера для выпуска роботизированных комплектующих. Bloomberg отмечает, что ранее Hyundai договорилась с Nvidia о создании национального ИИ-кластера на базе чипов Blackwell.

Кроме того, проект предусматривает инвестиции в размере 1 трлн вон в предприятие по производству «зеленого» водорода методом электролиза и 1,3 трлн вон в солнечную электростанцию для энергоснабжения новых объектов.

На фоне новости о планируемых инвестициях 27 февраля акции Hyundai выросли на 10,6%.

Зачем это Hyundai

Инвестиции отражают стремление Hyundai диверсифицировать бизнес на фоне давления на автомобильное направление — из-за тарифов США, конкуренции со стороны китайских производителей и замедления перехода на электромобили в ключевых регионах.

Проект также соответствует призыву президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена к развитию регионов и созданию рабочих мест, пишет агентство. Ожидается, что эта инвестиционная программа обеспечит до 71 000 новых вакансий и привлечет международных партнеров.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
